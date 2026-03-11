Вице-премьер Италии призвал ЕС снять часть санкций с российской нефти

РИМ, 11 мар - РИА Новости. Лидер партии "Лига", вице-премьер и министр транспорта Италии Маттео Сальвини предложил Европе последовать примеру США и снять часть санкций с российской нефти в свете конфликта на Ближнем Востоке, из-за которого фактически остановилось судоходство через Ормузский пролив и взлетели мировые цены на топливо.
"Когда морские пути и проливы закрыты, самоограничения кажутся мне бредовыми. На прошлой неделе, в связи с началом конфликта и ростом цен на газ и нефть, администрация США отменила санкции против некоторых стран, например Индии, которые могут вернуться к закупкам энергоносителей в России. И я спрашиваю себя, если это делают США, почему не могут Евросоюз или Италия?" - заявил Сальвини.
Во вторник президент США Дональд Трамп сообщил о решении снять санкции с нефти некоторых государств для контроля над ценами. Он не назвал страны, против которых отменят рестрикции. Но немногим ранее власти США объявили о "разрешении" Индии покупать российскую нефть на фоне военной операции против Ирана.
При этом высокопоставленный представитель правительства Индии заявил агентству ПТИ, что Дели никогда не зависел от разрешения какой-либо страны на покупку российской нефти, а недавняя отмена санкций США лишь устраняет трения, а не формирует энергетическую политику Индии.
"Надеюсь, что на уровне руководства Еврокомиссии произойдет осознание ситуации и что будут окончательно отменены, но это, возможно, слишком оптимистично, по крайней мере приостановлены все регуляторные, нормативные и фискальные меры, которые выводят с рынка некоторые наши отрасли. Если вы обкладываете налогами европейские порты, вы тем самым даете преимущество портам за пределами Европы", - добавил он.