Вице-премьер Италии призвал ЕС снять часть санкций с российской нефти

РИМ, 11 мар - РИА Новости. Лидер партии "Лига", вице-премьер и министр транспорта Италии Маттео Сальвини предложил Европе последовать примеру США и снять часть санкций с российской нефти в свете конфликта на Ближнем Востоке, из-за которого фактически остановилось судоходство через Ормузский пролив и взлетели мировые цены на топливо.