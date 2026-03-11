Рейтинг@Mail.ru
Вице-премьер Италии призвал ЕС снять часть санкций с российской нефти - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:36 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/salvini-2079945759.html
Вице-премьер Италии призвал ЕС снять часть санкций с российской нефти
Вице-премьер Италии призвал ЕС снять часть санкций с российской нефти - РИА Новости, 11.03.2026
Вице-премьер Италии призвал ЕС снять часть санкций с российской нефти
Лидер партии "Лига", вице-премьер и министр транспорта Италии Маттео Сальвини предложил Европе последовать примеру США и снять часть санкций с российской нефти... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T13:36:00+03:00
2026-03-11T13:36:00+03:00
в мире
сша
индия
италия
маттео сальвини
дональд трамп
еврокомиссия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950434641_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_46dc4cd462a8c456460ca5ac7bf8ee33.jpg
https://ria.ru/20260311/neft-2079798349.html
https://ria.ru/20260311/mea-2079839929.html
сша
индия
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950434641_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_5a135a6e072a73b3e6417575b4176c07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, индия, италия, маттео сальвини, дональд трамп, еврокомиссия, евросоюз
В мире, США, Индия, Италия, Маттео Сальвини, Дональд Трамп, Еврокомиссия, Евросоюз
Вице-премьер Италии призвал ЕС снять часть санкций с российской нефти

Сальвини призвал ЕС снять часть санкций с нефти РФ по примеру США

© AP Photo / Laszlo BaloghМаттео Сальвини
Маттео Сальвини - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© AP Photo / Laszlo Balogh
Маттео Сальвини. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РИМ, 11 мар - РИА Новости. Лидер партии "Лига", вице-премьер и министр транспорта Италии Маттео Сальвини предложил Европе последовать примеру США и снять часть санкций с российской нефти в свете конфликта на Ближнем Востоке, из-за которого фактически остановилось судоходство через Ормузский пролив и взлетели мировые цены на топливо.
"Когда морские пути и проливы закрыты, самоограничения кажутся мне бредовыми. На прошлой неделе, в связи с началом конфликта и ростом цен на газ и нефть, администрация США отменила санкции против некоторых стран, например Индии, которые могут вернуться к закупкам энергоносителей в России. И я спрашиваю себя, если это делают США, почему не могут Евросоюз или Италия?" - заявил Сальвини.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Никакой российской нефти для мира: Европа знает, что делает
Вчера, 08:00
Во вторник президент США Дональд Трамп сообщил о решении снять санкции с нефти некоторых государств для контроля над ценами. Он не назвал страны, против которых отменят рестрикции. Но немногим ранее власти США объявили о "разрешении" Индии покупать российскую нефть на фоне военной операции против Ирана.
При этом высокопоставленный представитель правительства Индии заявил агентству ПТИ, что Дели никогда не зависел от разрешения какой-либо страны на покупку российской нефти, а недавняя отмена санкций США лишь устраняет трения, а не формирует энергетическую политику Индии.
По словам Сальвини, заявления которого с мероприятия в Вероне приводит агентство Agi, в сложившейся ситуации Брюссель должен оперативно пересмотреть действующие правила.
"Надеюсь, что на уровне руководства Еврокомиссии произойдет осознание ситуации и что будут окончательно отменены, но это, возможно, слишком оптимистично, по крайней мере приостановлены все регуляторные, нормативные и фискальные меры, которые выводят с рынка некоторые наши отрасли. Если вы обкладываете налогами европейские порты, вы тем самым даете преимущество портам за пределами Европы", - добавил он.
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
МЭА предложило высвободить исторический объем нефти из резервов, пишут СМИ
Вчера, 03:54
 
В миреСШАИндияИталияМаттео СальвиниДональд ТрампЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала