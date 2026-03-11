Рейтинг@Mail.ru
Парламент Румынии одобрил размещение дополнительных сил США - РИА Новости, 11.03.2026
20:43 11.03.2026
Парламент Румынии одобрил размещение дополнительных сил США
Парламент Румынии на совместном заседании обеих палат в среду утвердил предложение высшего совета национальной обороны (CSAT) о размещении на территории страны... РИА Новости, 11.03.2026
в мире
румыния
сша
черноморский регион
сорин гриндяну
нато
румыния
сша
черноморский регион
в мире, румыния, сша, черноморский регион, сорин гриндяну, нато
В мире, Румыния, США, Черноморский регион, Сорин Гриндяну, НАТО
Парламент Румынии одобрил размещение дополнительных сил США

Парламент Румынии одобрил размещение допсил США на фоне несогласия оппозиции

© AP Photo / Vadim GhirdaЖенщина с флагом Румынии
Женщина с флагом Румынии - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© AP Photo / Vadim Ghirda
Женщина с флагом Румынии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 11 мар - РИА Новости. Парламент Румынии на совместном заседании обеих палат в среду утвердил предложение высшего совета национальной обороны (CSAT) о размещении на территории страны дополнительных американских военных подразделений и авиации, трансляцию заседания вели в онлайн-формате на официальном сайте заксобрания.
CSAT советовал парламенту одобрить запрос США о расширении военного присутствия. Румыния последовательно выступает за усиление группировки НАТО в Черноморском регионе, аргументируя это "изменением ситуации в сфере безопасности". Как ранее сообщали румынские СМИ, запрос связан с просьбой Соединенных Штатов использовать инфраструктуру союзников для поддержки операций на Ближнем Востоке.
Военная техника США прибывает на авиабазу Михаила Когэлничану в Румынии - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
СМИ: Румыния станет целью ответных ударов, если предоставит авиабазу США
Вчера, 15:41
"Парламент одобрил предложение CSAT о размещении на национальной территории сил США, состоящих из подразделений сухопутных войск и авиационных групп, для выполнения задач по укреплению восточного фланга НАТО", - сказал председательствующий на заседании вице-спикер палаты депутатов Сорин Гриндяну по итогам голосования.
Как отмечается в пояснительной записке к документу, решение депутатов и сенаторов направлено на "обеспечение оперативной гибкости" сил альянса в Черноморском регионе. Речь идет о дислокации дополнительных контингентов, которые будут использовать румынскую военную инфраструктуру, в частности авиабазы "Михаил Когэлничану" и "Кымпия-Турзий".
В зале, согласно онлайн-табло, присутствовали 337 депутатов и сенаторов (из 463). Решение приняли большинством голосов присутствующих на заседании законодателей.
Процедура утверждения сопровождалась протестом оппозиции, почти всех членов фракции "Альянса за объединение румын" (AUR) - в обеих палатах парламента у этой политсилы в общей сложности 43 мандата (28 депутатов и 15 сенаторов). Оппозиция попыталась заблокировать трибуну, используя вувузелы, свистки и выкрикивая лозунги против милитаризации государства.
Здание Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Румыния начинает план поглощения Молдавии и Приднестровья, заявили в ПМР
10 марта, 16:39
 
