Парламент Румынии одобрил размещение дополнительных сил США

КИШИНЕВ, 11 мар - РИА Новости. Парламент Румынии на совместном заседании обеих палат в среду утвердил предложение высшего совета национальной обороны (CSAT) о размещении на территории страны дополнительных американских военных подразделений и авиации, трансляцию заседания вели в онлайн-формате на официальном Парламент Румынии на совместном заседании обеих палат в среду утвердил предложение высшего совета национальной обороны (CSAT) о размещении на территории страны дополнительных американских военных подразделений и авиации, трансляцию заседания вели в онлайн-формате на официальном сайте заксобрания.

"Парламент одобрил предложение CSAT о размещении на национальной территории сил США, состоящих из подразделений сухопутных войск и авиационных групп, для выполнения задач по укреплению восточного фланга НАТО", - сказал председательствующий на заседании вице-спикер палаты депутатов Сорин Гриндяну по итогам голосования.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, решение депутатов и сенаторов направлено на "обеспечение оперативной гибкости" сил альянса в Черноморском регионе. Речь идет о дислокации дополнительных контингентов, которые будут использовать румынскую военную инфраструктуру, в частности авиабазы "Михаил Когэлничану" и "Кымпия-Турзий".

В зале, согласно онлайн-табло, присутствовали 337 депутатов и сенаторов (из 463). Решение приняли большинством голосов присутствующих на заседании законодателей.