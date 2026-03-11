Овечкин, "Красная машина" и Моуринью: откровенное интервью Ротенберга

О чем он беседует с Овечкиным? Что нужно для того, чтобы он снова возглавил клуб КХЛ? Успевает ли он читать книги, подаренные журналистами? И готов ли возглавить сборную России? На все актуальные вопросы РИА Новости Спорт ответил главный тренер сборной "Россия 25", первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

Овечкин – олимпийский чемпион?

- Вы следили за матчами олимпийского хоккейного турнира. Удалось ли посмотреть все игры?

- В этом не было необходимости. Посмотрел решающие матчи, некоторые - в записи. В Милане играли сильнейшие хоккеисты НХЛ, и многое из их арсенала можно и нужно брать на вооружение. Конечно, на Олимпиаде не хватало сборной России. Какой это олимпийский турнир без нашей команды!

- Судьба олимпийского золота и трех важнейших четвертьфиналов решилась в овертаймах, проходивших в формате "3х3". Вы активно продвигаете его в России. Считаете ли правильным его применение на Олимпиаде для определения победителей?

- Для зрителей это интересно. Да и дополнительных спонсоров привлекает. Согласитесь, невозможно было бы смотреть до глубокой ночи пять овертаймов в полных составах, как это происходит в розыгрышах Кубка Стэнли и Кубка Гагарина! Конечно, хоккей "3х3" - это немного другая игра, чем классический хоккей. Другая тактика, и тренерам приходится намного сложнее. Зато быстрее забрасываются шайбы, и можно по достоинству оценить индивидуальные качества игроков, их умение выигрывать единоборства. То, что нравится зрителям, не всегда подходит тренерам. В финале мы увидели, как прекрасно выстроенная игра канадцев на протяжении трех периодов разбилась буквально на первых минутах овертайма.

- В баскетболе формат "3х3" уже вошел в олимпийскую программу. В хоккее такое возможно?

- Вполне возможно, что мы к этому придем. Такая игра интересна для зрителей и привлекательна для спонсоров. Да и для развития хоккея включение формата "3х3" в олимпийскую программу было бы правильным шагом. Игровых видов на зимней Олимпиаде вообще не хватает.

- Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф заявил, что надеется на возвращение сборной России к Олимпиаде-2030. Как вице-президент ФХР верите его словам?

- Все в этом мире возможно. Федерация хоккея России постоянно работает над возвращением нашей сборной на международные соревнования. Подготовка к Олимпиаде-2030 уже началась, и рассчитываем, что "Красная Машина" будет там представлена.

- Готовы ли вы возглавить команду, состоящую из российских звезд НХЛ?

- Пока это риторический вопрос. Все нужно взвешивать и трезво оценивать. Вопрос о назначении главного тренера будет решать тренерский совет ФХР.

- Какие планы у сборной "Россия-25" и ее главного тренера?

- Подготовка к ближайшим соревнованиям, в которых команда примет участие. Внимательно следим за всеми потенциальными кандидатами. Благодарен хоккеистам, которые три года подряд выигрывали Кубок Первого канала. Со всеми этими игроками постоянно на связи. Сейчас обсуждаем, как загрузить команду официальными матчами.

- У вас сейчас пауза в работе с клубными командами. Нет ли желания использовать ее, чтобы пройти стажировку в какой-нибудь команде НХЛ?

- Общаюсь со многими тренерами. Могу сказать, что вовлечен в жизнь лиги. Было бы интересно оказаться внутри клуба НХЛ, ближе познакомиться с тем, как там все организовано. Только в нынешней ситуации, когда в отношении меня приняты санкции, это вряд ли возможно. Да и современные технологии позволяют отслеживать матчи НХЛ и черпать что-то интересное из тренерской практики. Со всеми российскими хоккеистами, которые играют за океаном, на связи.

- Если бы была такая возможность, какой клуб бы выбрали?

- Конкретную команду не назову. Все интересны, но выбирал бы ту, где больше всего российских игроков.

- С Александром Овечкиным вы постоянно на связи?

- С Сашей общаемся достаточно часто. Даже обсуждали с ним многие тренировочные упражнения, которые предлагал юным динамовским хоккеистам на мастер-классе в Санкт-Петербурге. Не буду посвящать во все подробности наших бесед. Хочу пожелать Саше всяческих успехов. Надеюсь, он побьет все бомбардирские рекорды НХЛ.

- Верите ли вы, что в 44 года он осуществит свою заветную мечту и выиграет Олимпиаду в составе сборной?

- Для Овечкина нет ничего невозможного.

- Каковы ваши функции в совете директоров московского "Динамо"?

- Основная деятельность связана с подготовкой резерва. Хотя на совете директоров мы обсуждаем все вопросы жизни клуба, от стратегии развития до конкретных турнирных задач.

"Хотят ли меня видеть болельщики?"

- Бывший хоккеист СКА Кирилл Сафронов говорил, что в юниорской питерской команде, где вы играли, тренеры отмечали хороший потенциал, но ваши родители настояли на получении серьезного образования. Было ли желание воспротивиться родительской воле?

- Была мечта стать профессиональным хоккеистом. Много тренировался, особенно после возвращения в Санкт-Петербург. Только в юности не так-то просто взять на себя полную ответственность за дальнейшую судьбу, бросить учебу и целиком сосредоточиться на хоккее. Именно поэтому в сегодняшней своей работе стараюсь сделать все, чтобы юные российские хоккеисты не стояли перед таким выбором. Для любого человека важно разностороннее развитие, и не нужно противопоставлять спорт и учебу.

- Вы пришли в российский хоккей в качестве менеджера, и ваши проекты, прежде всего, раскрутка бренда "Красная Машина", были успешны. Что вас не устраивало в этой работе, и почему вы предпочли неблагодарную тренерскую стезю?

- Можно быть успешным менеджером и никудышным тренером. Только, даже создав хорошую инфраструктуру для занятий хоккеем (этим сейчас в основном занимаюсь), необходимо наполнить ее содержанием. Без тренеров она будет неэффективна. У меня есть своя философия хоккея, свое понимание того, как нужно готовить и развивать игроков, как добиться результата. Когда понял, что могу внести что-то новое и чем-то помочь нашим игрокам, решил перейти на тренерскую скамейку. Это была главная мотивация для, как вы правильно выразились, неблагодарной работы.

Считаю, что совмещение постов менеджера и тренера не мешает добиваться успехов и там, и там. Современный главный тренер - это уже по определению менеджер. Он понимает, какие игроки нужны ему для выполнения поставленных задач, в какой хоккей играть. Старался продемонстрировать это, совмещая два важнейших поста. Главным критерием считал признание со стороны болельщиков.

- Мысль вернуться на тренерскую скамейку клуба КХЛ периодически посещает?

- Нужно понимать, что для этого должно сойтись множество факторов. Такое решение должно пойти в плюс всем. Вопрос даже больше к болельщикам, хотят ли они видеть в своем клубе тренера Романа Ротенберга.

- Осенью болельщики "Сибири" даже обращались к руководству клуба с такой просьбой...

- Благодарен новосибирским болельщикам. Лично поблагодарил их, когда сборная "Россия-25" играла в Новосибирске на Кубке Первого канала. Только пока время для возвращения к тренерской работе в КХЛ не пришло.

- С советом директоров "Динамо" есть договоренность о том, что вас отпустят в стан конкурентов?

- В "Динамо" серьезный подход к стратегии развития клуба, и каждый занимается своим делом. У меня достаточно большой пласт работы. На двадцать лет вперед хватит. То, что поступают предложения вернуться к тренерской деятельности, замечательно, но есть и обязательства перед клубом, в котором сейчас работаю.

- Многие именитые и авторитетные тренеры не сработались с менеджером Романом Ротенбергом. А тренер Роман Ротенберг смог бы работать под руководством именитого и авторитетного менеджера?

- Не соглашусь с бытующим мнением о том, что подавлял тренеров и мешал им работать. Вспомним и олимпийское золото, которое выиграла сборная России в Пхенчхане, и успехи СКА в те годы, когда был только менеджером. Для победы команды важны все, и менеджеры, и тренеры, и даже точильщики коньков. Коллектив должен быть единым.

- Следите ли вы за работой футбольных тренеров?

- Конечно! Произвела впечатление яркая победа "Бенфики" Жозе Моуринью над мадридским "Реалом". Получил огромное удовольствие от забитого вратарем в компенсированное время гола, который вывел португальскую команду в плей-офф. Стараюсь следить за всеми яркими личностями в спорте, хотя времени на все и на всех не хватает.

- Кого считаете самым сильным и самым интересным тренером в РПЛ?

- Ответ на этот вопрос мы получим в мае, когда завершится чемпионат России. В клубах РПЛ много интересных специалистов и ярких личностей. Всем хочу пожелать успехов, особенно Ролану Гусеву. Как московский динамовец общаюсь с ним чаще, чем с другими футбольными тренерами. Хотя Сергея Семака недавно поздравлял с юбилеем и тоже пожелал удачи.

- Обсуждаете ли вы какие-то вопросы с братом Борисом, который недавно стал генеральным директором "Локомотива"?

- Мы же братья! В нашей семье принято общаться друг с другом. Хотя у нас сейчас разная специфика работы. Мне сейчас нужно сосредоточиться на развитии детского и юношеского хоккея, а Борису - собирать команду, которая будет бороться за чемпионство.

- Не жалеете, что в бытность главным тренером клуба КХЛ пикировались с журналистами на пресс-конференциях?

- Всегда был искренним и честным в общении с представителями средств массовой информации. Для привлечения дополнительной аудитории хоккея медийность очень важна. Общение с журналистами - важная часть работы любого тренера или функционера. Думаю, что и болельщикам наши диалоги были интересны.

- Захватили ли вы в Москву подаренные журналистами в конце прошлого сезона книги и успеваете ли их читать?