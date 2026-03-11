Рейтинг@Mail.ru
Ротенберг заявил, что ему бы хотелось оказаться внутри клуба НХЛ - РИА Новости Спорт, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
10:34 11.03.2026 (обновлено: 10:35 11.03.2026)
https://ria.ru/20260311/rotenberg-2079887616.html
Ротенберг заявил, что ему бы хотелось оказаться внутри клуба НХЛ
Ротенберг заявил, что ему бы хотелось оказаться внутри клуба НХЛ - РИА Новости Спорт, 11.03.2026
Ротенберг заявил, что ему бы хотелось оказаться внутри клуба НХЛ
Вице-президент Федерации хоккея России, член совета директоров московского "Динамо" Роман Ротенберг заявил РИА Новости, что ему было бы интересно пройти... РИА Новости Спорт, 11.03.2026
2026-03-11T10:34:00+03:00
2026-03-11T10:35:00+03:00
хоккей
спорт
россия
роман ротенберг
хк динамо
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020434663_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_16fece8bbd22dcfcc924081272ac1ab5.jpg
https://ria.ru/20260310/nkhl-2079707241.html
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020434663_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_32bcbaed581fdbf1cd88b7fa056ea671.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, роман ротенберг, хк динамо, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Россия, Роман Ротенберг, ХК Динамо, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Ротенберг заявил, что ему бы хотелось оказаться внутри клуба НХЛ

Роман Ротенберг заявил, что хотел бы пройти стажировку в клубе НХЛ

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк Роман Ротенберг
 Роман Ротенберг - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Роман Ротенберг. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар - РИА Новости, Борис Ходоровский. Вице-президент Федерации хоккея России, член совета директоров московского "Динамо" Роман Ротенберг заявил РИА Новости, что ему было бы интересно пройти стажировку в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
"Общаюсь со многими тренерами. Могу сказать, что вовлечен в жизнь лиги. Было бы интересно оказаться внутри клуба НХЛ, ближе познакомиться с тем, как там все организовано. Только в нынешней ситуации, когда в отношении меня приняты санкции, это вряд ли возможно. Да и современные технологии позволяют отслеживать матчи НХЛ и черпать что-то интересное из тренерской практики. Со всеми российскими хоккеистами, которые играют за океаном, на связи", - сказал Ротенберг.
"Конкретную команду не назову (предпочтительной для стажировки). Все интересны, но выбирал бы ту, где больше всего российских игроков", - добавил специалист.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Ротенберг обратился к Овечкину на фоне сообщений о завершении карьеры в НХЛ
10 марта, 15:00
 
ХоккейСпортРоссияРоман РотенбергХК Динамо (Москва)Национальная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    Торпедо НН
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Локомотив
    4
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Салават Юлаев
    Металлург Мг
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Северсталь
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    ЦСКА
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Динамо Минск
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Шанхайские Драконы
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    Байер
    Арсенал
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Манчестер Сити
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Челси
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Буде-Глимт
    Спортинг
    3
    0
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    А. Микельсен
    66
    24
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала