https://ria.ru/20260311/rotenberg-2079887616.html
Ротенберг заявил, что ему бы хотелось оказаться внутри клуба НХЛ
Ротенберг заявил, что ему бы хотелось оказаться внутри клуба НХЛ - РИА Новости Спорт, 11.03.2026
Ротенберг заявил, что ему бы хотелось оказаться внутри клуба НХЛ
Вице-президент Федерации хоккея России, член совета директоров московского "Динамо" Роман Ротенберг заявил РИА Новости, что ему было бы интересно пройти... РИА Новости Спорт, 11.03.2026
2026-03-11T10:34:00+03:00
2026-03-11T10:34:00+03:00
2026-03-11T10:35:00+03:00
хоккей
спорт
россия
роман ротенберг
хк динамо
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020434663_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_16fece8bbd22dcfcc924081272ac1ab5.jpg
https://ria.ru/20260310/nkhl-2079707241.html
россия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020434663_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_32bcbaed581fdbf1cd88b7fa056ea671.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, россия, роман ротенберг, хк динамо, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Россия, Роман Ротенберг, ХК Динамо, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Ротенберг заявил, что ему бы хотелось оказаться внутри клуба НХЛ
Роман Ротенберг заявил, что хотел бы пройти стажировку в клубе НХЛ