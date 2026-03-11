Рейтинг@Mail.ru
Около 70 рейсов задерживаются в аэропорту Сочи - РИА Новости, 11.03.2026
10:38 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/rejsy-2079889109.html
Около 70 рейсов задерживаются в аэропорту Сочи
Около 70 рейсов задерживаются в аэропорту Сочи - РИА Новости, 11.03.2026
Около 70 рейсов задерживаются в аэропорту Сочи
Около 70 рейсов на вылет и прилет задерживаются в аэропорту Сочи, следует из информации на онлайн-табло аэропорта. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T10:38:00+03:00
2026-03-11T10:38:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568533493_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_aa00fa6096ae78cdbc7cac68ccc80073.jpg
https://ria.ru/20260310/sochi-2079818157.html
https://ria.ru/20260310/sochi-2079811827.html
Сочи, Москва, Санкт-Петербург, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
© РИА Новости / Артур Лебедев
Сотрудник аэропорта в Международном аэропорту Сочи
© РИА Новости / Артур Лебедев
Сотрудник аэропорта в Международном аэропорту Сочи. Архивное фото
СОЧИ, 11 мар - РИА Новости. Около 70 рейсов на вылет и прилет задерживаются в аэропорту Сочи, следует из информации на онлайн-табло аэропорта.
Росавиация сообщала о введении временных ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропорту Сочи дважды за минувшие сутки, ограничения продолжают действовать в настоящее время и длятся уже порядка 10 часов.
По данным табло, задерживается 39 рейсов на вылет из Сочи, в том числе, в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Красноярск, Екатеринбург, Уфу. Большинство рейсов задержаны на 12 часов и более. На прилет также длительно задерживаются 29 рейсов.
В аэропорту уточнили, что обстановка в терминале контролируемая и спокойная.
"Ситуация в регионе требует особого внимания к вашей безопасности. Все меры, равно как и решения экипажей об уходе на запасные аэродромы, принимаются исключительно ради одного - ради вашей безопасности. Это главный приоритет, которому все должны следовать неукоснительно", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
СочиМоскваСанкт-ПетербургФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала