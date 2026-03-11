Около 70 рейсов задерживаются в аэропорту Сочи

СОЧИ, 11 мар - РИА Новости. Около 70 рейсов на вылет и прилет задерживаются в аэропорту Сочи, следует из информации на онлайн-табло аэропорта.
Росавиация сообщала о введении временных ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропорту Сочи дважды за минувшие сутки, ограничения продолжают действовать в настоящее время и длятся уже порядка 10 часов.
По данным табло, задерживается 39 рейсов на вылет из Сочи, в том числе, в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Красноярск, Екатеринбург, Уфу. Большинство рейсов задержаны на 12 часов и более. На прилет также длительно задерживаются 29 рейсов.
В аэропорту уточнили, что обстановка в терминале контролируемая и спокойная.
"Ситуация в регионе требует особого внимания к вашей безопасности. Все меры, равно как и решения экипажей об уходе на запасные аэродромы, принимаются исключительно ради одного - ради вашей безопасности. Это главный приоритет, которому все должны следовать неукоснительно", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
