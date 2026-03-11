СМИ: ситуация на Ближнем Востоке усугубляет внутренний раскол в ЕС

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Ситуация на Ближнем Востоке усугубляет внутренний раскол в ЕС, главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен критикуют за превышение полномочий в области внешней политики, пишет испанская газета Pais.
Ранее заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК), ответственная за вопросы конкуренции, Тереса Рибера раскритиковала высказывания главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о ближневосточном конфликте и назвала неудачной форму, в которой она представила свою позицию.
"Война в Иране усугубляет внутренний раскол в ЕС... Правительства и депутаты Европарламента критикуют позицию главы ЕК за превышение её полномочий в области внешней политики", - пишет издание.
В понедельник газета Politico сообщила, что некоторые страны ЕС оказались недовольны публичной позицией, которую заняла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по вопросу ближневосточного конфликта, считая, что она своими заявлениями выходит за рамки своего мандата, а также не согласовывает их с правительствами стран блока.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи человек.