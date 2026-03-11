Рейтинг@Mail.ru
СМИ: ситуация на Ближнем Востоке усугубляет внутренний раскол в ЕС - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:16 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/raskol-2079940716.html
СМИ: ситуация на Ближнем Востоке усугубляет внутренний раскол в ЕС
СМИ: ситуация на Ближнем Востоке усугубляет внутренний раскол в ЕС - РИА Новости, 11.03.2026
СМИ: ситуация на Ближнем Востоке усугубляет внутренний раскол в ЕС
Ситуация на Ближнем Востоке усугубляет внутренний раскол в ЕС, главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен критикуют за превышение полномочий в области внешней... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T13:16:00+03:00
2026-03-11T13:16:00+03:00
в мире
иран
тегеран (город)
ближний восток
урсула фон дер ляйен
али хаменеи
амир саид иравани
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_0:0:3212:1807_1920x0_80_0_0_a1d85a35618d32b343a3d3388dfb040b.jpg
https://ria.ru/20260310/ek-2079679066.html
https://ria.ru/20260303/es-2078249772.html
иран
тегеран (город)
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_f149312b6f51bfca5fd4e596b00898a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, тегеран (город), ближний восток, урсула фон дер ляйен, али хаменеи, амир саид иравани, еврокомиссия, евросоюз, европарламент, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Тегеран (город), Ближний Восток, Урсула фон дер Ляйен, Али Хаменеи, Амир Саид Иравани, Еврокомиссия, Евросоюз, Европарламент, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ: ситуация на Ближнем Востоке усугубляет внутренний раскол в ЕС

Pais: конфликт на Ближнем Востоке усугубляет внутренний раскол в ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Ситуация на Ближнем Востоке усугубляет внутренний раскол в ЕС, главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен критикуют за превышение полномочий в области внешней политики, пишет испанская газета Pais.
Ранее заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК), ответственная за вопросы конкуренции, Тереса Рибера раскритиковала высказывания главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о ближневосточном конфликте и назвала неудачной форму, в которой она представила свою позицию.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Фон дер Ляйен признала полную зависимость ЕС от импорта энергоресурсов
10 марта, 13:12
"Война в Иране усугубляет внутренний раскол в ЕС... Правительства и депутаты Европарламента критикуют позицию главы ЕК за превышение её полномочий в области внешней политики", - пишет издание.
В понедельник газета Politico сообщила, что некоторые страны ЕС оказались недовольны публичной позицией, которую заняла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по вопросу ближневосточного конфликта, считая, что она своими заявлениями выходит за рамки своего мандата, а также не согласовывает их с правительствами стран блока.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи человек.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
"Настоящий шок". СМИ рассказали об "ударе" по ЕС после атаки на Иран
3 марта, 17:02
 
В миреИранТегеран (город)Ближний ВостокУрсула фон дер ЛяйенАли ХаменеиАмир Саид ИраваниЕврокомиссияЕвросоюзЕвропарламентВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала