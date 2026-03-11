Рейтинг@Mail.ru
13:48 11.03.2026 (обновлено: 16:07 11.03.2026)
Путин отметил важность прямой связи учащихся с работодателями
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил важность обеспечения прямой связи учеников школ и колледжей с будущими работодателями и совместного создания лабораторий и современной производственной базы.
Путин в среду проводит встречу в Кремле с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым.
"Мы с Вами неоднократно обсуждали эту тему. Нужно обеспечить прямую связь с будущими работодателями и создавать современную производственную базу, соответствующие лаборатории, тоже вместе с будущими работодателями. Это залог успеха в трудоустройстве", - сказал Путин на встрече, говоря о школах и среднеспециальных образовательных учреждениях.
Путин оценил работу над стратегией развития образования в России
Вчера, 13:44
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Заголовок открываемого материала