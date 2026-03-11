https://ria.ru/20260311/putin-2079900833.html
Путин рассказал о преимуществах знания русского языка
Путин рассказал о преимуществах знания русского языка - РИА Новости, 11.03.2026
Путин рассказал о преимуществах знания русского языка
Президент России Владимир Путин поздравил участников первой Министерской конференции Международной организации по русскому языку, отметив, что его знание... РИА Новости, 11.03.2026
Путин: знание русского расширяет возможности для взаимовыгодных контактов