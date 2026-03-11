Рейтинг@Mail.ru
11:18 11.03.2026 (обновлено: 16:02 11.03.2026)
Путин рассказал о преимуществах знания русского языка
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил участников первой Министерской конференции Международной организации по русскому языку, отметив, что его знание расширяет возможности для взаимовыгодных контактов.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Знание русского... расширяет возможности для взаимовыгодных контактов в экономической, гуманитарной и многих других сферах", - говорится в телеграмме.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Путин назвал русский язык общим достоянием
