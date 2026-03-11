Путин рассказал о преимуществах знания русского языка

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил участников первой Министерской конференции Международной организации по русскому языку, отметив, что его знание расширяет возможности для взаимовыгодных контактов.

"Знание русского... расширяет возможности для взаимовыгодных контактов в экономической, гуманитарной и многих других сферах", - говорится в телеграмме.