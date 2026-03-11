Рейтинг@Mail.ru
Потенциал Ирана оказался больше, чем полагали его противники, заявил Пушков - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:41 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/pushkov-2080068971.html
Потенциал Ирана оказался больше, чем полагали его противники, заявил Пушков
Потенциал Ирана оказался больше, чем полагали его противники, заявил Пушков - РИА Новости, 11.03.2026
Потенциал Ирана оказался больше, чем полагали его противники, заявил Пушков
Ракетный потенциал Ирана оказался гораздо мощнее, чем предполагали его противники, считает член комитета Совфеда по конституционному законодательству Алексей... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T21:41:00+03:00
2026-03-11T21:41:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
дональд трамп
алексей пушков
совет федерации рф
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/03/2009066031_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_3b2ed653de59d75bbc8e48ec37ac9f6d.jpg
https://ria.ru/20260307/pushki-2079212729.html
https://ria.ru/20260306/ssha-2078889980.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/03/2009066031_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5ca8b8ba4cff00e6c9a6e15060183288.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, алексей пушков, совет федерации рф, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Дональд Трамп, Алексей Пушков, Совет Федерации РФ, Военная операция США и Израиля против Ирана
Потенциал Ирана оказался больше, чем полагали его противники, заявил Пушков

Пушков: ракетный потенциал Ирана оказался больше, чем полагали его противники

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Алексей Пушков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Ракетный потенциал Ирана оказался гораздо мощнее, чем предполагали его противники, считает член комитета Совфеда по конституционному законодательству Алексей Пушков.
"Американские оценки "истощения" ракетного потенциала Ирана оказались опровергнуты. Как и утверждения CENTCOM, что США и Израиль уже уничтожили большую часть иранских пусковых установок. При том, что Иран уже использовал от 2000 до 2500 ракет, масштабы его ударов показывают, что его ракетный потенциал гораздо мощнее, чем предполагалось его противниками", - написал Пушков в Telegram-канале.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Пушков прокомментировал отказ ЕС от российского газа
7 марта, 12:49
Сенатор также добавил, что конфликт на Ближнем Востоке затягивается, а президент США Дональд Трамп поторопился с выводами касательно потенциала Ирана. Кроме того, отметил он, для Трампа в США наступили самые тяжелые времена со времени его избрания.
"Ему не дают говорить там, где прежде аплодировали и ловили каждое его слово, - на крупных спортивных мероприятиях. Зрители кричат и свистят - Трампа не слышно. Ему приходится молчать, стоя с микрофоном в руках,... ожидая, когда наступит тишина, но публика не успокаивается, устраивая ему непрекращающуюся обструкцию", - продолжил политик.
По словам члена комитета СФ, уровень поддержки американцами атаки на Иран самый низкий за всю историю американских операций за рубежом.
"Войну в Иране, судя по разным опросам, поддерживают лишь от 27 до 40% американцев. И лишь 29 % считают, что, начав войну, Трамп укрепил безопасность США", - констатировал парламентарий.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
США подорвали свои же нефтяные санкции против России, заявил Пушков
6 марта, 02:03
 
В миреИранСШАИзраильДональд ТрампАлексей ПушковСовет Федерации РФВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала