https://ria.ru/20260311/pushkov-2080068971.html
Потенциал Ирана оказался больше, чем полагали его противники, заявил Пушков
Потенциал Ирана оказался больше, чем полагали его противники, заявил Пушков - РИА Новости, 11.03.2026
Потенциал Ирана оказался больше, чем полагали его противники, заявил Пушков
Ракетный потенциал Ирана оказался гораздо мощнее, чем предполагали его противники, считает член комитета Совфеда по конституционному законодательству Алексей... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T21:41:00+03:00
2026-03-11T21:41:00+03:00
2026-03-11T21:41:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
дональд трамп
алексей пушков
совет федерации рф
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/03/2009066031_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_3b2ed653de59d75bbc8e48ec37ac9f6d.jpg
https://ria.ru/20260307/pushki-2079212729.html
https://ria.ru/20260306/ssha-2078889980.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/03/2009066031_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5ca8b8ba4cff00e6c9a6e15060183288.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, алексей пушков, совет федерации рф, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Дональд Трамп, Алексей Пушков, Совет Федерации РФ, Военная операция США и Израиля против Ирана
Потенциал Ирана оказался больше, чем полагали его противники, заявил Пушков
Пушков: ракетный потенциал Ирана оказался больше, чем полагали его противники
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Ракетный потенциал Ирана оказался гораздо мощнее, чем предполагали его противники, считает член комитета Совфеда по конституционному законодательству Алексей Пушков.
"Американские оценки "истощения" ракетного потенциала Ирана
оказались опровергнуты. Как и утверждения CENTCOM, что США
и Израиль
уже уничтожили большую часть иранских пусковых установок. При том, что Иран уже использовал от 2000 до 2500 ракет, масштабы его ударов показывают, что его ракетный потенциал гораздо мощнее, чем предполагалось его противниками", - написал Пушков
в Telegram-канале
.
Сенатор также добавил, что конфликт на Ближнем Востоке
затягивается, а президент США Дональд Трамп
поторопился с выводами касательно потенциала Ирана. Кроме того, отметил он, для Трампа в США наступили самые тяжелые времена со времени его избрания.
"Ему не дают говорить там, где прежде аплодировали и ловили каждое его слово, - на крупных спортивных мероприятиях. Зрители кричат и свистят - Трампа не слышно. Ему приходится молчать, стоя с микрофоном в руках,... ожидая, когда наступит тишина, но публика не успокаивается, устраивая ему непрекращающуюся обструкцию", - продолжил политик.
По словам члена комитета СФ, уровень поддержки американцами атаки на Иран самый низкий за всю историю американских операций за рубежом.
"Войну в Иране, судя по разным опросам, поддерживают лишь от 27 до 40% американцев. И лишь 29 % считают, что, начав войну, Трамп укрепил безопасность США", - констатировал парламентарий.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.