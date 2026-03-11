Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Италии назвал шантажом условия Ирана по Ормузскому проливу - РИА Новости, 11.03.2026
20:57 11.03.2026
Глава МИД Италии назвал шантажом условия Ирана по Ормузскому проливу
Глава МИД Италии назвал шантажом условия Ирана по Ормузскому проливу
в мире, иран, ормузский пролив, сша, антонио таяни, мид италии
В мире, Иран, Ормузский пролив, США, Антонио Таяни, МИД Италии
Глава МИД Италии назвал шантажом условия Ирана по Ормузскому проливу

Таяни: Иран шантажирует Ормузским проливом

CC BY 2.0 / Floris M. Oosterveld / Флаг Италии
Флаг Италии - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
CC BY 2.0 / Floris M. Oosterveld /
Флаг Италии. Архивное фото
РИМ, 11 мар - РИА Новости. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни назвал шантажом условия Ирана по Ормузскому проливу.
Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) ранее заявил, что любая арабская или европейская страна получит право на проход через Ормузский пролив, если вышлет американских послов с территории своего государства.
"В Ормузском проливе ситуация остается как вчера. Проходят два-три корабля в день. Мне кажется, что это шантаж... Я поддерживаю связь со всеми странами региона, чтобы понять, что можно сделать. Но пока сохраняется большая обеспокоенность", - заявил Таяни на полях публичного мероприятия в Вероне. Его цитирует агентство Adnkronos.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Вследствие этого почти прекратилось судоходство через Ормузский пролив.
Пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Северное побережье принадлежит Ирану, а южное - ОАЭ и Оману. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти и нефтепродуктов, а также СПГ.
