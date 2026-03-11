https://ria.ru/20260311/prigovor-2079965243.html
В Нижнем Тагиле суд оставил в силе приговор по делу об убийстве школьницы
Приговор Владимиру Александрову, осужденному на пожизненный срок за убийство и изнасилование 11-летней школьницы в Нижнем Тагиле, оставлен в силе, сообщила... РИА Новости, 11.03.2026
нижний тагил
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мар – РИА Новости. Приговор Владимиру Александрову, осужденному на пожизненный срок за убийство и изнасилование 11-летней школьницы в Нижнем Тагиле, оставлен в силе, сообщила пресс-служба Свердловского областного суда.
В инстанции уточнили, что приговор был обжалован адвокатом осужденного.
"В апелляционной жалобе защитник настаивал на недоказанности вины Александрова и просил оправдать подзащитного. Сегодня Второй апелляционный суд общей юрисдикции (в Санкт-Петербурге
– ред.) по итогам рассмотрения жалобы оставил наказание, назначенное Свердловским областным судом
, без изменения", – говорится в сообщении
.
Суд 30 октября 2025 года приговорил Александрова к пожизненному заключению в исправительной колонии особого режима, инстанцией был удовлетворен гражданский иск отца девочки на 8 миллионов рублей.
Девочку, которая в конце августа 2024 года ушла на прогулку в Нижнем Тагиле
, но домой так и не вернулась, четыре дня искали более 140 полицейских и волонтеров. Позднее тело школьницы нашли в подвале общежития, по подозрению в убийстве был задержан 40-летний местный житель, который уже был судим за преступления против собственности и половой свободы.
По версии следствия, пьяный мужчина изнасиловал девочку в своей комнате, после чего задушил и оставил в подвале, накрыв ее тело дверью и выбросив телефон. Следователи выяснили, что в начале августа 2024 года он также надругался над 20-летней знакомой, которую заманил в гости и не отпускал домой. Экспертиза признала его вменяемым.