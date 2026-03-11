В Нижнем Тагиле суд оставил в силе приговор по делу об убийстве школьницы

Суд 30 октября 2025 года приговорил Александрова к пожизненному заключению в исправительной колонии особого режима, инстанцией был удовлетворен гражданский иск отца девочки на 8 миллионов рублей.

По версии следствия, пьяный мужчина изнасиловал девочку в своей комнате, после чего задушил и оставил в подвале, накрыв ее тело дверью и выбросив телефон. Следователи выяснили, что в начале августа 2024 года он также надругался над 20-летней знакомой, которую заманил в гости и не отпускал домой. Экспертиза признала его вменяемым.