В Приамурье погиб работник щебеночного завода

БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 мар – РИА Новости. Работник Талданского щебеночного завода погиб во время ремонта экскаватора, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК по Амурской области.

По данным СУСК, работник предприятия ремонтировал напорный механизм гусеничного карьерного экскаватора ЭКГ-5А. Мужчина находился в ковше фронтального погрузчика, используя его как рабочую площадку. Ковш опрокинулся и прижал работника к стреле экскаватора. Мужчина получил несовместимые с жизнью телесные повреждения, он скончался в медицинском учреждении.