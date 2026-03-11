https://ria.ru/20260311/priamurja-2079848918.html
В Приамурье погиб работник щебеночного завода
Работник Талданского щебеночного завода погиб во время ремонта экскаватора, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК по Амурской области. РИА Новости, 11.03.2026
БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 мар – РИА Новости. Работник Талданского щебеночного завода погиб во время ремонта экскаватора, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК по Амурской области.
"По факту смерти 48-летнего мужчины на территории Талданского щебеночного завода в Сковородинском муниципальном округе следственным отделом по Сковородинскому району
следственного управления Следственного комитета по Амурской области
возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении
.
По данным СУСК, работник предприятия ремонтировал напорный механизм гусеничного карьерного экскаватора ЭКГ-5А. Мужчина находился в ковше фронтального погрузчика, используя его как рабочую площадку. Ковш опрокинулся и прижал работника к стреле экскаватора. Мужчина получил несовместимые с жизнью телесные повреждения, он скончался в медицинском учреждении.
Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.