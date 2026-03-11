Рейтинг@Mail.ru
Посольство на Шри-Ланке рекомендовало не пользоваться услугами Air Arabia - РИА Новости, 11.03.2026
17:37 11.03.2026 (обновлено: 17:38 11.03.2026)
Посольство на Шри-Ланке рекомендовало не пользоваться услугами Air Arabia
Посольство на Шри-Ланке рекомендовало не пользоваться услугами Air Arabia
Бирка на багаже туристов, летящих рейсом авиакомпании Air Arabia. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 11 мар - РИА Новости. Посольство РФ на Шри-Ланке не рекомендует пользоваться услугами авиакомпании Air Arabia, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом диппредставительства Александр Ивин.
"Большинство возникающих у туристов проблем связано с авиакомпанией Air Arabia. В связи с отсутствием конструктивного взаимодействия со стороны ее представительства мы не рекомендуем пользоваться услугами данной авиакомпании", - сказал Ивин.
По его словам, в текущей ситуации наиболее доступной возможностью для вылета остаются рейсы авиакомпании "Аэрофлот".
Авиабилеты и паспорта - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Стоимость билета из Шри-Ланки в Москву подскочила до полумиллиона рублей
