https://ria.ru/20260311/posolstvo-2080028449.html
Посольство на Шри-Ланке рекомендовало не пользоваться услугами Air Arabia
Посольство на Шри-Ланке рекомендовало не пользоваться услугами Air Arabia - РИА Новости, 11.03.2026
Посольство на Шри-Ланке рекомендовало не пользоваться услугами Air Arabia
Посольство РФ на Шри-Ланке не рекомендует пользоваться услугами авиакомпании Air Arabia, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом диппредставительства РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T17:37:00+03:00
2026-03-11T17:37:00+03:00
2026-03-11T17:38:00+03:00
россия
шри-ланка
air arabia
аэрофлот
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023197866_0:188:2974:1861_1920x0_80_0_0_b9c7fc6553389362bce873d92de1360d.jpg
https://ria.ru/20260307/bilety-2079161068.html
россия
шри-ланка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023197866_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_c7831e7fc5dc4d1eea2a21db4fbb879e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, шри-ланка, air arabia, аэрофлот, военная операция сша и израиля против ирана
Россия, Шри-Ланка, Air Arabia, Аэрофлот, Военная операция США и Израиля против Ирана
Посольство на Шри-Ланке рекомендовало не пользоваться услугами Air Arabia
РИА Новости: посольство на Шри-Ланке рекомендовало не пользоваться Air Arabia