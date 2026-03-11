МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Весенние полевые работы начались в 14 регионах России, в ближайшие недели они будут набирать обороты, темпы опережают прошлогодние, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева.

"Весенние полевые работы стартовали в 14 российских регионах, и в ближайшие недели будут активно набирать обороты. На данный момент темпы опережают прошлогодние", - говорится в сообщении

Вице-премьер отметил, что одна из важных составляющих эффективного проведения посевной - это обеспеченность аграриев сельхозтехникой в необходимом количестве и по доступным ценам.

По его словам, Минпромторг с привлечением Минсельхоза и предприятий отрасли занимаются созданием образцов современной российской техники, необходимой для аграриев. "В первую очередь это позиции с традиционно высокой долей импорта", - подчеркнул Патрушев

Так, по его словам, в прошлом году был разработан первый отечественный селекционный комбайн, а в данный момент ведется работа по созданию свеклоуборочного комбайна.

Кроме того, реализуются различные проекты, направленные на обеспечение серийного выпуска техники с элементами автопилотирования, что повышает производительность труда на агропромышленных предприятиях. Минпромторгу РФ поручено сформировать план производства такой техники.

Помимо этого, правительство РФ предлагает меры господдержки, повышающие доступность отечественной техники. Среди них – льготный лизинг и льготное кредитование.