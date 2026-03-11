Рейтинг@Mail.ru
Весенние полевые работы начались в 14 регионах - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:39 11.03.2026 (обновлено: 19:17 11.03.2026)
https://ria.ru/20260311/pole-2080043674.html
Весенние полевые работы начались в 14 регионах
Весенние полевые работы начались в 14 регионах - РИА Новости, 11.03.2026
Весенние полевые работы начались в 14 регионах
Весенние полевые работы начались в 14 регионах России, в ближайшие недели они будут набирать обороты, темпы опережают прошлогодние, сообщили в аппарате... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T18:39:00+03:00
2026-03-11T19:17:00+03:00
россия
дмитрий патрушев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/06/1604392917_0:184:3071:1911_1920x0_80_0_0_0a130fd34074c63472ee584b340eb7ba.jpg
https://ria.ru/20260116/sneg-2068380073.html
https://ria.ru/20260225/zerno-2076641288.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/06/1604392917_205:259:2590:2048_1920x0_80_0_0_e90c47a3fe200a6c44a8b5929ffb732a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий патрушев
Россия, Дмитрий Патрушев
Весенние полевые работы начались в 14 регионах

Патрушев: весенние полевые работы начались в 14 регионах России

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПосев риса
Посев риса - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Посев риса. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Весенние полевые работы начались в 14 регионах России, в ближайшие недели они будут набирать обороты, темпы опережают прошлогодние, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева.
"Весенние полевые работы стартовали в 14 российских регионах, и в ближайшие недели будут активно набирать обороты. На данный момент темпы опережают прошлогодние", - говорится в сообщении.
Зерна озимой пшеницы в Усть-Лабинском районе Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Снегопады на юге России не навредили озимым, заявила глава Минсельхоза
16 января, 18:04
Вице-премьер отметил, что одна из важных составляющих эффективного проведения посевной - это обеспеченность аграриев сельхозтехникой в необходимом количестве и по доступным ценам.
По его словам, Минпромторг с привлечением Минсельхоза и предприятий отрасли занимаются созданием образцов современной российской техники, необходимой для аграриев. "В первую очередь это позиции с традиционно высокой долей импорта", - подчеркнул Патрушев.
Так, по его словам, в прошлом году был разработан первый отечественный селекционный комбайн, а в данный момент ведется работа по созданию свеклоуборочного комбайна.
Кроме того, реализуются различные проекты, направленные на обеспечение серийного выпуска техники с элементами автопилотирования, что повышает производительность труда на агропромышленных предприятиях. Минпромторгу РФ поручено сформировать план производства такой техники.
Помимо этого, правительство РФ предлагает меры господдержки, повышающие доступность отечественной техники. Среди них – льготный лизинг и льготное кредитование.
Кроме того, Минсельхоз и "Росагролизинг" создают сеть машинно-технологических компаний, которые дают возможность брать технику в аренду под конкретные нужды. Это гарантирует ее полноценную загрузку и одновременно экономит деньги аграриев. Вице-премьер поручил Минсельхозу и "Росагролизингу" сформировать план перспективного развития таких организаций в регионах.
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
В России в 2025 году собрали 142 миллиона тонн зерна
25 февраля, 14:10
 
РоссияДмитрий Патрушев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала