"Вызывает только улыбку": Плющенко отреагировал на уход Сарновских

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко после перехода Никиты и Софии Сарновских в группу Этери Тутберидзе заявил, что подобная беготня по тренерским штабам вызывает у него только улыбку.

Ранее РИА Новости сообщило, что Никита и София Сарновские приняли решение перейти к Тутберидзе . Отмечается, что одной из главных причин перехода стали конфликты с матерью чемпионки России среди юниоров Елены Костылевой – Ириной. Также, по информации источника агентства, фигуристы выплатят неустойку за переход.

« "Моя техника, наши знания, мое время и время моей команды за семь лет сделали из Никиты и Софы Сарновских топ-спортсменов. В 2025 году Никита Сарновский выиграл много престижных турниров, а в 2026-м стал чемпионом России по прыжкам, стал чемпионом Москвы. Благодаря этим ребятам я получил уверенность, что мы все делаем правильно, что наш подход и наша работа дают результаты. За это не жалко "своих кровных", вложенных в ребят", - написал Плющенко в Telegram-канале.

"Что получили Софа и Никита Сарновские? Помимо результатов и знаний - приглашение в штаб. Видимо то, что семь лет назад их туда как "профнепригодных" не приняли, а теперь они получили такое важное для них приглашение, им очень польстило, и они согласились. Жаль, что ребята побежали, а ведь мог бы получиться интересный совместный многолетний путь к 2030 году. 20 лет я тренировался у одного тренера - Алексея Николаевича Мишина, который меня научил всему. Возможно, именно поэтому у меня была такая долгая и интересная карьера в спорте", - добавил тренер.

Также Плющенко заявил, что этот переход был бы для него обидным в случае смены тренерского штаба перед Олимпийскими играми 2030 года.