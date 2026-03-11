Рейтинг@Mail.ru
"Вызывает только улыбку": Плющенко отреагировал на уход Сарновских
Фигурное катание
 
00:16 11.03.2026
"Вызывает только улыбку": Плющенко отреагировал на уход Сарновских
"Вызывает только улыбку": Плющенко отреагировал на уход Сарновских - РИА Новости Спорт, 11.03.2026
"Вызывает только улыбку": Плющенко отреагировал на уход Сарновских
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко после перехода Никиты и Софии Сарновских в группу Этери Тутберидзе заявил, что подобная... РИА Новости Спорт, 11.03.2026
"Вызывает только улыбку": Плющенко отреагировал на уход Сарновских

Плющенко: беготня фигуристов Сарновских по штабам вызывает только улыбку

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкКирилл Сарновский и Евгений Плющенко
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко после перехода Никиты и Софии Сарновских в группу Этери Тутберидзе заявил, что подобная беготня по тренерским штабам вызывает у него только улыбку.
Ранее РИА Новости сообщило, что Никита и София Сарновские приняли решение перейти к Тутберидзе. Отмечается, что одной из главных причин перехода стали конфликты с матерью чемпионки России среди юниоров Елены Костылевой – Ириной. Также, по информации источника агентства, фигуристы выплатят неустойку за переход.
Фигурист Иван Попов - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Чемпион России начал тренироваться у Плющенко, сообщил источник
3 марта, 17:23
«
"Моя техника, наши знания, мое время и время моей команды за семь лет сделали из Никиты и Софы Сарновских топ-спортсменов. В 2025 году Никита Сарновский выиграл много престижных турниров, а в 2026-м стал чемпионом России по прыжкам, стал чемпионом Москвы. Благодаря этим ребятам я получил уверенность, что мы все делаем правильно, что наш подход и наша работа дают результаты. За это не жалко "своих кровных", вложенных в ребят", - написал Плющенко в Telegram-канале.
"Что получили Софа и Никита Сарновские? Помимо результатов и знаний - приглашение в штаб. Видимо то, что семь лет назад их туда как "профнепригодных" не приняли, а теперь они получили такое важное для них приглашение, им очень польстило, и они согласились. Жаль, что ребята побежали, а ведь мог бы получиться интересный совместный многолетний путь к 2030 году. 20 лет я тренировался у одного тренера - Алексея Николаевича Мишина, который меня научил всему. Возможно, именно поэтому у меня была такая долгая и интересная карьера в спорте", - добавил тренер.
Также Плющенко заявил, что этот переход был бы для него обидным в случае смены тренерского штаба перед Олимпийскими играми 2030 года.
"Сейчас академия "Ангелы Плющенко" будет исключительно фокусироваться на тех, кому с нами точно по пути, кто ценит наш вклад в их спортивное будущее и верит в наши силы, знания и опыт. Честно говоря, эта беготня по штабам в поисках чего-то лучшего вызывает у меня только улыбку, но я очень рад, что это случилось сейчас, а не в 2029 году. Вот тогда было бы действительно обидно", - заключил он.
Российский фигурист Евгений Плющенко и тренер Алексей Мишин (слева направо) - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Плющенко раскрыл подробности работы с Мишиным
2 марта, 15:35
 
Фигурное катаниеСпортЭтери ТутберидзеЕлена Костылева (фигурное катание)Евгений Плющенко
 
