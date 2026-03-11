Рейтинг@Mail.ru
Ветеринары раскрыли, какие действия хозяев убивают питомцев
18:34 11.03.2026
Ветеринары раскрыли, какие действия хозяев убивают питомцев
Ветеринары раскрыли, какие действия хозяев убивают питомцев - РИА Новости, 11.03.2026
Ветеринары раскрыли, какие действия хозяев убивают питомцев
Ветеринары раскрыли, какие действия хозяев убивают питомцев

© РИА Новости / Алексей КуденкоЖивотные
Животные - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
Животные
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Толстая кошка смотрит на вас жалобным взглядом, но проявленная хозяином слабость может стать для нее смертным приговором. И главное — вы этого не осознаете, пока не станет слишком поздно.

Деформация в детстве

"Ни щенки, ни котята не склонны к ожирению. Если владелец перекармливает их с раннего возраста, то они сталкиваются с форсированным ростом, когда малыш набирает вес слишком активно. Это может привести к аномалии и деформации опорно-двигательного аппарата", — объясняет ветеринарный врач Александр Алясов.
Масштабы катастрофы поражают. До 40 процентов всех домашних животных в России имеют избыточный вес — сейчас это новая норма. Хозяин приходит вечером уставший, видит голодный взгляд питомца — и из жалости кладет еще корма. "Похоже, мой кот просто очень любит есть", — думает он. На самом деле его кот медленно умирает.
Большинство хозяев не понимают даже элементарного. Корм для котенка и корм для взрослой кошки — это не просто разные названия. Это совершенно разные значения калорийности, разные составы, разные дозировки. Они покупают корм и кладут полную миску, не читая инструкцию.
"Например, кормление взрослых кошек и собак кормами для растущих питомцев может привести к лишнему весу. Также важно соблюдать указанные производителем нормы суточной порции корма, а не класть его полную миску", — говорит Алясов.

Причины вечного "голода"

Также стоит учитывать кастрацию питомца — после нее животное становится более голодным, менее активным. И конечно, стресс. Животные, как и люди, едят от тоски и одиночества. Кошка, которую выпустили на балкон и потом закрыли дома, начинает есть сверх меры, ищет утешение в еде.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкКотенок британской породы
Котенок британской породы - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Котенок британской породы
Но главное — во что это выливается. Ветеринар Михаил Шеляков перечислил последствия ожирения без прикрас: "Это нагрузка на сердечно-сосудистую и дыхательную системы, потому что животное не может сделать полноценный вдох воздуха при ожирении".
По словам Шелякова, висцеральный жир провоцирует гормональные нарушения, сахарный диабет, развитие ортопедических и эндокринных проблем. Толстая кошка в десять лет уже находится на грани смерти. Толстая собака редко доживает до семи лет, когда ее здоровая сверстница живет 12-14.

Диета, а не голодание

Но все это обратимо. Алясов говорит: в борьбе с лишним весом животным нельзя позволять голодать, им не надо устраивать "разгрузочные дни". Это только ухудшит их здоровье.
"Чтобы сохранить мышечную массу и снизить жировую, применяются специальные ветеринарные диеты", — объясняет Алясов. Это интеллектуальное кормление. Пища, которая калорийна, но не дает набирать вес.
И процесс должен быть медленным: "Безопасный процент снижения веса у питомцев составляет 0,5-1 процента в неделю". Если кошка весит восемь килограммов вместо положенных четырех, то потребуется около года упорного труда, регулярной физической активности, ежедневного контроля, консультаций с врачом.
Истинная любовь к питомцу — это не еда. Это ответственность. Это тяжелый выбор между жалостью в глазах кошки и ее долгой, здоровой жизнью. И каждый раз, когда вы видите, как ваша кошка просит еду, нужно помнить: она просит не потому, что действительно голодна, а потому, что ее научили ожидать больше.
 
 
 
