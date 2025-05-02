https://ria.ru/20250502/zhivotnye-2014721662.html

Ветеринар назвал причины ожирения у кошек и собак

Ветеринар назвал причины ожирения у кошек и собак - РИА Новости, 02.05.2025

Ветеринар назвал причины ожирения у кошек и собак

Неправильное питание, неточный выбор корма и порций, кастрация и стресс могут приводить к ожирению у кошек и собак, для предотвращения этого животным не нужно... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T23:39:00+03:00

2025-05-02T23:39:00+03:00

2025-05-02T23:39:00+03:00

общество

россия

животные

домашние животные

кошки

собаки

ожирение

ветеринария

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152218/99/1522189960_0:177:1920:1257_1920x0_80_0_0_826568f7e927198c3bd6e28bea18b933.jpg

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Неправильное питание, неточный выбор корма и порций, кастрация и стресс могут приводить к ожирению у кошек и собак, для предотвращения этого животным не нужно устраивать "разгрузочные дни", а лучше применить специальную ветеринарную диету, поделился с РИА Новости ветеринарный врач Александр Алясов. "Ни щенки, ни котята не склонны к ожирению. Если владелец перекармливает их с раннего возраста, то они сталкиваются с форсированным ростом, когда малыш набирает вес слишком активно. Это может привести к аномалии и деформации опорно-двигательного аппарата. А если животное будет продолжать получать слишком калорийную пищу, во взрослом возрасте оно рискует приобрести и ожирение. Считается, что у кошек имеется избыточный вес, если их масса тела на 15% превышает оптимальную, свыше - ожирение", - сказал Алясов. Самая распространенная причина, которая приводит к ожирению, - дисбаланс между получаемой и расходуемой энергией. "С подобной проблемой сталкиваются питомцы домашнего содержания с низким уровнем активности. Питомец просто не успевает "сжечь" лишние калории, которые могут откладываться в виде жировой ткани", - пояснил специалист. Еще одна причина - неправильный подбор корма и его суточной порции. "Использование промышленного корма, подобранного без учета возраста питомца, его активности и кондиции, а также состояния здоровья. Например, кормление взрослых и пожилых кошек и собак кормами для растущих питомцев может привести к лишнему весу питомца. Также важно соблюдать указанные производителем нормы суточной порции корма, а не класть его полную миску. Индивидуальный размер порции поможет рассчитать ветеринарный врач", - пояснил он. Лишний вес также может появиться после кастрации, частого угощения лакомствами или в связи с гормональными нарушениями. "Для профилактики ожирения необходим подбор индивидуального питания с учетом особенностей питомца: возраст, порода, уровень активности, физиологическое состояние и предрасположенности к заболеваниям", - подчеркнул Алясов. Также он отметил, что некоторые породы предрасположены к набору веса больше других (у собак - лабрадоры-ретриверы, бигли, гончие, мопсы и другие, а у кошек - британская короткошерстная). Животные, испытывающие стресс, также могут переедать, вызывая нарушение баланса питательных веществ. Стрессовые ситуации у питомца может вызывать смена места жительства, появление новых членов семьи или питомца, изменение обычного распорядка дня и многие другие причины, рассказал ветврач. К чему приводит ожирение и что с ним делать Ожирение у кошек и собак приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям, сахарному диабету, заболеваниям суставов и опорно-двигательного аппарата, проблемам с дыхательной системой, а также к нарушениям репродуктивной функции. Эксперт уверен, что в борьбе с лишним весом животным нельзя позволять голодать, им не надо устраивать "разгрузочные дни". "Иначе это дополнительно ухудшит их здоровье, а также может стать причиной развития опасных заболеваний. Не рекомендуется просто уменьшить количество корма, поскольку тогда питомцу не будет хватать питательных веществ, то есть будет снижаться не жировая масса, а масса тела целиком. Животное будет испытывать дискомфорт, выпрашивать еду, а владелец будет чувствовать себя виноватым. Чтобы сохранить мышечную массу и снизить жировую, применяются специальные ветеринарные диеты", - рассказал Алясов. "Ускорять процесс похудения тоже нельзя - безопасный процент снижения веса у питомцев составляет 0,5-1% в неделю. По окончании программы снижения веса перед владельцем будет стоять задача поддерживать этот вес у питомца в стабильном состоянии. В этом помогут правильное питание, регулярная физическая активность и помощь ветеринарного врача", - заключил он.

https://ria.ru/20241204/koshki-1987229800.html

https://ria.ru/20250416/zhivotnye-2011617139.html

https://ria.ru/20250114/privivki-1772232145.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, животные, домашние животные, кошки, собаки, ожирение, ветеринария