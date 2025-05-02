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Ветеринар назвал причины ожирения у кошек и собак - РИА Новости, 02.05.2025
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23:39 02.05.2025
https://ria.ru/20250502/zhivotnye-2014721662.html
Ветеринар назвал причины ожирения у кошек и собак
Ветеринар назвал причины ожирения у кошек и собак - РИА Новости, 02.05.2025
Ветеринар назвал причины ожирения у кошек и собак
Неправильное питание, неточный выбор корма и порций, кастрация и стресс могут приводить к ожирению у кошек и собак, для предотвращения этого животным не нужно... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T23:39:00+03:00
2025-05-02T23:39:00+03:00
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Неправильное питание, неточный выбор корма и порций, кастрация и стресс могут приводить к ожирению у кошек и собак, для предотвращения этого животным не нужно устраивать "разгрузочные дни", а лучше применить специальную ветеринарную диету, поделился с РИА Новости ветеринарный врач Александр Алясов. "Ни щенки, ни котята не склонны к ожирению. Если владелец перекармливает их с раннего возраста, то они сталкиваются с форсированным ростом, когда малыш набирает вес слишком активно. Это может привести к аномалии и деформации опорно-двигательного аппарата. А если животное будет продолжать получать слишком калорийную пищу, во взрослом возрасте оно рискует приобрести и ожирение. Считается, что у кошек имеется избыточный вес, если их масса тела на 15% превышает оптимальную, свыше - ожирение", - сказал Алясов. Самая распространенная причина, которая приводит к ожирению, - дисбаланс между получаемой и расходуемой энергией. "С подобной проблемой сталкиваются питомцы домашнего содержания с низким уровнем активности. Питомец просто не успевает "сжечь" лишние калории, которые могут откладываться в виде жировой ткани", - пояснил специалист. Еще одна причина - неправильный подбор корма и его суточной порции. "Использование промышленного корма, подобранного без учета возраста питомца, его активности и кондиции, а также состояния здоровья. Например, кормление взрослых и пожилых кошек и собак кормами для растущих питомцев может привести к лишнему весу питомца. Также важно соблюдать указанные производителем нормы суточной порции корма, а не класть его полную миску. Индивидуальный размер порции поможет рассчитать ветеринарный врач", - пояснил он. Лишний вес также может появиться после кастрации, частого угощения лакомствами или в связи с гормональными нарушениями. "Для профилактики ожирения необходим подбор индивидуального питания с учетом особенностей питомца: возраст, порода, уровень активности, физиологическое состояние и предрасположенности к заболеваниям", - подчеркнул Алясов. Также он отметил, что некоторые породы предрасположены к набору веса больше других (у собак - лабрадоры-ретриверы, бигли, гончие, мопсы и другие, а у кошек - британская короткошерстная). Животные, испытывающие стресс, также могут переедать, вызывая нарушение баланса питательных веществ. Стрессовые ситуации у питомца может вызывать смена места жительства, появление новых членов семьи или питомца, изменение обычного распорядка дня и многие другие причины, рассказал ветврач. К чему приводит ожирение и что с ним делать Ожирение у кошек и собак приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям, сахарному диабету, заболеваниям суставов и опорно-двигательного аппарата, проблемам с дыхательной системой, а также к нарушениям репродуктивной функции. Эксперт уверен, что в борьбе с лишним весом животным нельзя позволять голодать, им не надо устраивать "разгрузочные дни". "Иначе это дополнительно ухудшит их здоровье, а также может стать причиной развития опасных заболеваний. Не рекомендуется просто уменьшить количество корма, поскольку тогда питомцу не будет хватать питательных веществ, то есть будет снижаться не жировая масса, а масса тела целиком. Животное будет испытывать дискомфорт, выпрашивать еду, а владелец будет чувствовать себя виноватым. Чтобы сохранить мышечную массу и снизить жировую, применяются специальные ветеринарные диеты", - рассказал Алясов. "Ускорять процесс похудения тоже нельзя - безопасный процент снижения веса у питомцев составляет 0,5-1% в неделю. По окончании программы снижения веса перед владельцем будет стоять задача поддерживать этот вес у питомца в стабильном состоянии. В этом помогут правильное питание, регулярная физическая активность и помощь ветеринарного врача", - заключил он.
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общество, россия, животные, домашние животные, кошки, собаки, ожирение, ветеринария
Общество, Россия, Животные, домашние животные, кошки, Собаки, Ожирение, Ветеринария
Ветеринар назвал причины ожирения у кошек и собак

Ветеринар Алясов объяснил как помочь кошкам и собакам с ожирением

© Pixabay / StockSnapКошка и собака
Кошка и собака - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© Pixabay / StockSnap
Кошка и собака. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Неправильное питание, неточный выбор корма и порций, кастрация и стресс могут приводить к ожирению у кошек и собак, для предотвращения этого животным не нужно устраивать "разгрузочные дни", а лучше применить специальную ветеринарную диету, поделился с РИА Новости ветеринарный врач Александр Алясов.
"Ни щенки, ни котята не склонны к ожирению. Если владелец перекармливает их с раннего возраста, то они сталкиваются с форсированным ростом, когда малыш набирает вес слишком активно. Это может привести к аномалии и деформации опорно-двигательного аппарата. А если животное будет продолжать получать слишком калорийную пищу, во взрослом возрасте оно рискует приобрести и ожирение. Считается, что у кошек имеется избыточный вес, если их масса тела на 15% превышает оптимальную, свыше - ожирение", - сказал Алясов.
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Самая распространенная причина, которая приводит к ожирению, - дисбаланс между получаемой и расходуемой энергией. "С подобной проблемой сталкиваются питомцы домашнего содержания с низким уровнем активности. Питомец просто не успевает "сжечь" лишние калории, которые могут откладываться в виде жировой ткани", - пояснил специалист.
Еще одна причина - неправильный подбор корма и его суточной порции. "Использование промышленного корма, подобранного без учета возраста питомца, его активности и кондиции, а также состояния здоровья. Например, кормление взрослых и пожилых кошек и собак кормами для растущих питомцев может привести к лишнему весу питомца. Также важно соблюдать указанные производителем нормы суточной порции корма, а не класть его полную миску. Индивидуальный размер порции поможет рассчитать ветеринарный врач", - пояснил он.
Лишний вес также может появиться после кастрации, частого угощения лакомствами или в связи с гормональными нарушениями. "Для профилактики ожирения необходим подбор индивидуального питания с учетом особенностей питомца: возраст, порода, уровень активности, физиологическое состояние и предрасположенности к заболеваниям", - подчеркнул Алясов.
Также он отметил, что некоторые породы предрасположены к набору веса больше других (у собак - лабрадоры-ретриверы, бигли, гончие, мопсы и другие, а у кошек - британская короткошерстная). Животные, испытывающие стресс, также могут переедать, вызывая нарушение баланса питательных веществ. Стрессовые ситуации у питомца может вызывать смена места жительства, появление новых членов семьи или питомца, изменение обычного распорядка дня и многие другие причины, рассказал ветврач.
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К чему приводит ожирение и что с ним делать

Ожирение у кошек и собак приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям, сахарному диабету, заболеваниям суставов и опорно-двигательного аппарата, проблемам с дыхательной системой, а также к нарушениям репродуктивной функции.
Эксперт уверен, что в борьбе с лишним весом животным нельзя позволять голодать, им не надо устраивать "разгрузочные дни".
"Иначе это дополнительно ухудшит их здоровье, а также может стать причиной развития опасных заболеваний. Не рекомендуется просто уменьшить количество корма, поскольку тогда питомцу не будет хватать питательных веществ, то есть будет снижаться не жировая масса, а масса тела целиком. Животное будет испытывать дискомфорт, выпрашивать еду, а владелец будет чувствовать себя виноватым. Чтобы сохранить мышечную массу и снизить жировую, применяются специальные ветеринарные диеты", - рассказал Алясов.
"Ускорять процесс похудения тоже нельзя - безопасный процент снижения веса у питомцев составляет 0,5-1% в неделю. По окончании программы снижения веса перед владельцем будет стоять задача поддерживать этот вес у питомца в стабильном состоянии. В этом помогут правильное питание, регулярная физическая активность и помощь ветеринарного врача", - заключил он.
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