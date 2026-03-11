https://ria.ru/20260311/peterburg-2079922731.html
В Петербурге мужчину задержали за непристойные действия при ребенке
В Петербурге мужчину задержали за непристойные действия при ребенке - РИА Новости, 11.03.2026
В Петербурге мужчину задержали за непристойные действия при ребенке
Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, который во время дорожного конфликта совершил непристойные действия в отношении женщины за рулем авто с... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T12:24:00+03:00
2026-03-11T12:24:00+03:00
2026-03-11T12:24:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2079921060_0:103:809:558_1920x0_80_0_0_bdc4f190a4d4d18db34587f474c31d30.jpg
https://ria.ru/20250526/sk-2019201170.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2079921060_0:27:809:634_1920x0_80_0_0_4eaea276885dcf2743c1d728e5bb75d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Петербурге мужчину задержали за непристойные действия при ребенке
В Петербурге мужчину задержали за непристойные действия перед авто с ребенком
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар – РИА Новости.
Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, который во время дорожного конфликта совершил непристойные действия в отношении женщины за рулем авто с ребенком, сообщила пресс-служба
регионального главка МВД РФ.
Правоохранители, по данным пресс-службы, выявили в одном из Telegram-каналов видео дорожного конфликта, который произошел 7 марта на перекрёстке проспекта Народного Ополчения и Трамвайного проспекта.
"По словам 29-летней заявительницы, водитель автомобиля Renault Duster во время дорожного конфликта подошел к ее машине и совершил действия непристойного характера. В момент происшествия в автомобиле заявительницы находился малолетний ребёнок", – говорится в сообщении.
Полицейские установили и задержали "героя" видео, им оказался 49-летний индивидуальный предприниматель. Уточняется, что пока мужчина привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавили в ГУМВД.