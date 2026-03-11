Рейтинг@Mail.ru
12:24 11.03.2026
В Петербурге мужчину задержали за непристойные действия при ребенке
Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, который во время дорожного конфликта совершил непристойные действия в отношении женщины за рулем авто с... РИА Новости, 11.03.2026
происшествия, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Петербурге мужчину задержали за непристойные действия при ребенке

В Петербурге мужчину задержали за непристойные действия перед авто с ребенком

Мужчина во время дорожного конфликта совершил непристойные действия в отношении женщины за рулем
Мужчина во время дорожного конфликта совершил непристойные действия в отношении женщины за рулем - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© Кадр видео из соцсетей
Мужчина во время дорожного конфликта совершил непристойные действия в отношении женщины за рулем
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, который во время дорожного конфликта совершил непристойные действия в отношении женщины за рулем авто с ребенком, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Правоохранители, по данным пресс-службы, выявили в одном из Telegram-каналов видео дорожного конфликта, который произошел 7 марта на перекрёстке проспекта Народного Ополчения и Трамвайного проспекта.
"По словам 29-летней заявительницы, водитель автомобиля Renault Duster во время дорожного конфликта подошел к ее машине и совершил действия непристойного характера. В момент происшествия в автомобиле заявительницы находился малолетний ребёнок", – говорится в сообщении.
Полицейские установили и задержали "героя" видео, им оказался 49-летний индивидуальный предприниматель. Уточняется, что пока мужчина привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавили в ГУМВД.
ПроисшествияСанкт-ПетербургМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
