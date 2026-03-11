В Петербурге мужчину задержали за непристойные действия при ребенке

Мужчина во время дорожного конфликта совершил непристойные действия в отношении женщины за рулем

Мужчина во время дорожного конфликта совершил непристойные действия в отношении женщины за рулем

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, который во время дорожного конфликта совершил непристойные действия в отношении женщины за рулем авто с ребенком, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Правоохранители, по данным пресс-службы, выявили в одном из Telegram-каналов видео дорожного конфликта, который произошел 7 марта на перекрёстке проспекта Народного Ополчения и Трамвайного проспекта.

"По словам 29-летней заявительницы, водитель автомобиля Renault Duster во время дорожного конфликта подошел к ее машине и совершил действия непристойного характера. В момент происшествия в автомобиле заявительницы находился малолетний ребёнок", – говорится в сообщении.

Полицейские установили и задержали "героя" видео, им оказался 49-летний индивидуальный предприниматель. Уточняется, что пока мужчина привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство.