https://ria.ru/20260311/peskov-2079928267.html
Опция Стамбула как места для переговоров по Украине есть, заявил Песков
Опция Стамбула как места для переговоров по Украине есть, заявил Песков - РИА Новости, 11.03.2026
Опция Стамбула как места для переговоров по Украине есть, заявил Песков
Опция Стамбула как места проведения переговоров по Украине есть, все стороны позитивно относятся к этой площадке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T12:37:00+03:00
2026-03-11T12:37:00+03:00
2026-03-11T12:37:00+03:00
в мире
стамбул
украина
россия
дмитрий песков
владимир зеленский
реджеп тайип эрдоган
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019283164_0:204:2918:1845_1920x0_80_0_0_937a78d0f9964b8d16779892131449af.jpg
https://ria.ru/20260311/putin-2079927743.html
стамбул
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019283164_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_0aec33e1888622a5ef1348114116d650.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, стамбул, украина, россия, дмитрий песков, владимир зеленский, реджеп тайип эрдоган
В мире, Стамбул, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Реджеп Тайип Эрдоган
Опция Стамбула как места для переговоров по Украине есть, заявил Песков
Песков: опция Стамбула как места проведения переговоров по Украине существует