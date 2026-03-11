Рейтинг@Mail.ru
Опция Стамбула как места для переговоров по Украине есть, заявил Песков
12:37 11.03.2026
Опция Стамбула как места для переговоров по Украине есть, заявил Песков
в мире
стамбул
украина
россия
дмитрий песков
владимир зеленский
реджеп тайип эрдоган
в мире, стамбул, украина, россия, дмитрий песков, владимир зеленский, реджеп тайип эрдоган
В мире, Стамбул, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Реджеп Тайип Эрдоган
Опция Стамбула как места для переговоров по Украине есть, заявил Песков

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Опция Стамбула как места проведения переговоров по Украине есть, все стороны позитивно относятся к этой площадке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно, опция Стамбула существует, и все стороны весьма позитивно к ней относятся", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, появилась ли какая-то конкретика по месту и времени проведения трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной после сообщения Владимира Зеленского о договоренности с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом провести следующий раунд в Турции.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Песков напомнил слова Путина о мире на Ближнем Востоке
