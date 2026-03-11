Рейтинг@Mail.ru
В Пентагоне оценили ущерб от удара Ирана по штаб-квартире флота в Бахрейне - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:08 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/pentagon-2079938150.html
В Пентагоне оценили ущерб от удара Ирана по штаб-квартире флота в Бахрейне
В Пентагоне оценили ущерб от удара Ирана по штаб-квартире флота в Бахрейне - РИА Новости, 11.03.2026
В Пентагоне оценили ущерб от удара Ирана по штаб-квартире флота в Бахрейне
Пентагон оценил ущерб от ответного удара Ирана по штаб-квартире Пятого флота США в Бахрейне в приблизительно 200 миллионов долларов, сообщает New York Times со... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T13:08:00+03:00
2026-03-11T13:08:00+03:00
в мире
сша
иран
бахрейн
али хаменеи
министерство обороны сша
корпус стражей исламской революции
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40230/89/402308953_0:83:1024:659_1920x0_80_0_0_b99adab08acdf469d4bb0e0ec8675d3f.jpg
https://ria.ru/20260311/ksir-2079867019.html
сша
иран
бахрейн
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40230/89/402308953_14:0:991:733_1920x0_80_0_0_6f61e13affffa6cb2bcfccd88269a2ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, бахрейн, али хаменеи, министерство обороны сша, корпус стражей исламской революции, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Бахрейн, Али Хаменеи, Министерство обороны США, Корпус стражей исламской революции, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Пентагоне оценили ущерб от удара Ирана по штаб-квартире флота в Бахрейне

NYT: ущерб от удара по штаб-квартире флота США в Бахрейне составил $200 млн

CC BY-SA 2.0 / David B. Gleason / The PentagonЗдание Пентагона
Здание Пентагона - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
CC BY-SA 2.0 / David B. Gleason / The Pentagon
Здание Пентагона . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Пентагон оценил ущерб от ответного удара Ирана по штаб-квартире Пятого флота США в Бахрейне в приблизительно 200 миллионов долларов, сообщает New York Times со ссылкой на источник в американском конгрессе.
Ранее Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил о том, что иранские военные нанесли удары по базе США в Иракском Курдистане, Пятому флоту ВМС США.
"По оценке Пентагона, представленной конгрессу на прошлой неделе, стоимость (ущерб от - ред.) удара по штаб-квартире Пятого флота США в Бахрейне составила около 200 миллионов долларов", - говорится в публикации со ссылкой на источник в конгрессе.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным иранских властей, уже более 1,3 тысячи человек.
Иранский удар по Израилю. 11 марта 2026 - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
КСИР провел самую мощную волну ударов по целям США, заявили в Иране
Вчера, 09:16
 
В миреСШАИранБахрейнАли ХаменеиМинистерство обороны СШАКорпус стражей исламской революцииВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала