Лыжник Голубков рассказал об общении с китайским соперником на Паралимпиаде
2026-03-11T16:52:00+03:00
2026-03-11T16:52:00+03:00
2026-03-11T16:53:00+03:00
ВАЛЬ-ДИ-ФЬЕММЕ, 11 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Паралимпийский чемпион российский лыжник Иван Голубков рассказал, что его соперник китаец Мао Чжунъу после гонки на Паралимпиаде в Италии пригласил к себе в гости в Китай.
Голубков в среду одержал победу в гонке с раздельным стартом на 10 км в положении сидя в классе LW11.5 (поражение нижних конечностей и туловища). Мао Чжунъу завоевал серебряную награду, уступив россиянину 16,3 секунды. Третьим стал его соотечественник двукратный победитель Игр Чжэн Пэн (+18,7).
"С китайцем пообщались через переводчик. Зовет в гости в Китай
. Посмотрим", - сказал Голубков журналистам.