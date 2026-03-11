Рейтинг@Mail.ru
Орзул впервые отреагировала на информацию об отстранении от эфиров
11:22 11.03.2026
Орзул впервые отреагировала на информацию об отстранении от эфиров
Орзул впервые отреагировала на информацию об отстранении от эфиров
Орзул впервые отреагировала на информацию об отстранении от эфиров

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости, Анастасия Панина. Телеведущая Мария Орзул в разговоре с корреспондентом РИА Новости опровергла информацию о своем отстранении от эфиров и работы в студиях на телеканале "Матч ТВ".
"Это фейк", - сообщила Орзул.
Во вторник журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что Орзул отстранят от работы в связи с тем, что ведущая перебивала экспертов и допускала ошибки, а также из-за качества работы на матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими ЦСКА и "Динамо" (1:4).
Позднее в пресс-службе телеканала сообщили РИА Новости, что по результатам эфира с Орзул была проведена беседа о корректности высказываний в прямом эфире и этике работы в рамках канала.
