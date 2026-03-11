Орзул впервые отреагировала на информацию об отстранении от эфиров

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости, Анастасия Панина. Телеведущая Мария Орзул в разговоре с корреспондентом РИА Новости опровергла информацию о своем отстранении от эфиров и работы в студиях на телеканале "Матч ТВ".
"Это фейк", - сообщила Орзул.
Во вторник журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что Орзул отстранят от работы в связи с тем, что ведущая перебивала экспертов и допускала ошибки, а также из-за качества работы на матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими ЦСКА и "Динамо" (1:4).
08 марта 2026 • начало в 19:30
Завершен
58’ • Мойзес
13’ • Николас Маричаль
(Бителло)
45’ • Николас Маричаль
66’ • Бителло
84’ • Иван Сергеев
Позднее в пресс-службе телеканала сообщили РИА Новости, что по результатам эфира с Орзул была проведена беседа о корректности высказываний в прямом эфире и этике работы в рамках канала.
Марию Орзул не будут отстранять после резонансного эфира
10 марта, 23:08