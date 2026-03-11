Орзул впервые отреагировала на информацию об отстранении от эфиров

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости, Анастасия Панина. Телеведущая Мария Орзул в разговоре с корреспондентом РИА Новости опровергла информацию о своем отстранении от эфиров и работы в студиях на телеканале "Матч ТВ".

Позднее в пресс-службе телеканала сообщили РИА Новости, что по результатам эфира с Орзул была проведена беседа о корректности высказываний в прямом эфире и этике работы в рамках канала.