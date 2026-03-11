Рейтинг@Mail.ru
Кравцов: подготовка стратегии развития образования в России завершается - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:45 11.03.2026 (обновлено: 13:52 11.03.2026)
https://ria.ru/20260311/obrazovanie-2079949425.html
Кравцов: подготовка стратегии развития образования в России завершается
Кравцов: подготовка стратегии развития образования в России завершается - РИА Новости, 11.03.2026
Кравцов: подготовка стратегии развития образования в России завершается
Подготовка стратегии развития образования России завершается, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T13:45:00+03:00
2026-03-11T13:52:00+03:00
россия
сергей кравцов
владимир путин
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050006256_0:179:2890:1805_1920x0_80_0_0_100a2a8b6bbc6b55039bfed247c73d8b.jpg
https://ria.ru/20260311/falki-2079908962.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050006256_124:0:2767:1982_1920x0_80_0_0_67ed05cbec0ee8f91947bffbe86b4d2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей кравцов, владимир путин, совет федерации рф
Россия, Сергей Кравцов, Владимир Путин, Совет Федерации РФ
Кравцов: подготовка стратегии развития образования в России завершается

Кравцов: подготовка стратегии развития образования в РФ завершается

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкМинистр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов
Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Подготовка стратегии развития образования России завершается, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Президент России Владимир Путин в среду встретился в Кремле с Кравцовым.
"Завершается подготовка над стратегией развития образования, которая разрабатывается в соответствии с вашим поручением. Обсудили с учителями, педагогическим сообществом, президиумом Совета по образованию и науке, в Общественной палате, в Государственной Думе, Совете Федерации. В целом есть одобрение уже, подготовлен проект стратегии, и в ближайшее время мы представим вам на утверждение", - сказал Кравцов в ходе встречи.
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Фальков назвал принцип перехода на новую модель высшего образования
Вчера, 11:48
 
РоссияСергей КравцовВладимир ПутинСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала