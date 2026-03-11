США причастны к атаке на школу в Иране, пишет NYT

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана.
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана.
Под удар также попала начальная школа для девочек "Шаджаре Тайебе" в Минабе.
Под удар также попала начальная школа для девочек "Шаджаре Тайебе" в Минабе.
По последним данным, погиб 171 человек. Подавляющее большинство из них — дети.
По последним данным, погиб 171 человек. Подавляющее большинство из них — дети.
Тысячи человек вышли проститься с погибшими в Минабе школьницами.
Тысячи человек вышли проститься с погибшими в Минабе школьницами.
Похоронную колонну, занявшую одну из улиц и площадь города, сопровождали люди с траурными флагами.
Похоронную колонну, занявшую одну из улиц и площадь города, сопровождали люди с траурными флагами.
Некоторые несли фотографии погибших.
Некоторые несли фотографии погибших.
Иран призывал УВКПЧ ООН недвусмысленно осудить зверское нападение на школу.
Иран призывал УВКПЧ ООН недвусмысленно осудить зверское нападение на школу.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что западные СМИ по большей части проигнорировали информацию о массовой гибели детей.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что западные СМИ по большей части проигнорировали информацию о массовой гибели детей.
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана.
Под удар также попала начальная школа для девочек "Шаджаре Тайебе" в Минабе.
По последним данным, погиб 171 человек. Подавляющее большинство из них — дети.
Тысячи человек вышли проститься с погибшими в Минабе школьницами.
Похоронную колонну, занявшую одну из улиц и площадь города, сопровождали люди с траурными флагами.
Некоторые несли фотографии погибших.
Иран призывал УВКПЧ ООН недвусмысленно осудить зверское нападение на школу.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что западные СМИ по большей части проигнорировали информацию о массовой гибели детей.