Вчерашний день принес две примечательные новости. И они производят особенно большое впечатление, будучи поставленными рядом.

Заявление Домбровскиса является реакцией на информацию из-за океана о том, что Дональд Трамп рассматривает возможность смягчения санкционного режима с целью стабилизации нефтяного рынка из-за войны на Ближнем Востоке

И тут невозможно не заметить принципиальное различие европейской позиции в двух очень схожих ситуациях. В обоих случаях, игнорируя реальность, Европа, ведомая деструктивными идеями, спилила сук под собой, столкнувшись в итоге с тяжелыми последствиями, грозящими обернуться для нее полной катастрофой. Однако в случае атомной энергетики она вернулась в разум, осознала и приняла реальность — и публично признала ошибочность выбранного ранее курса. С российской же нефтью мы наблюдаем упорную приверженность ЕС откровенно самоубийственному курсу — и готовность его усугублять, причем на фоне крайне опасных событий.

Невозможно не задаться вопросом: это вообще что такое? Неужели Европа настолько потеряла разум и остатки инстинкта самосохранения на антироссийской почве?

Без сомнения, принципиальная приверженность европейского истеблишмента русофобской идеологии играет свою роль в происходящем. Однако представляется, что главными являются все-таки вполне прагматичные соображения и мотивы Брюсселя . Другое дело, что Европа сама старательно загнала себя в катастрофически узкий коридор возможностей, в котором подобная бредовая политика выглядит по-своему рациональной.

Берлина, Суть в том, что русофобия — это единственный работающий актив, который остался у Брюсселя, Лондона Парижа и большинства других европейских столиц.

Еще не так давно Европа была главной витриной человеческой цивилизации, образцом для подражания и мечтой для сотен миллионов — если не миллиардов — людей по всей планете. Государство всеобщего благосостояния с высочайшими стандартами социальной защищенности граждан. Экономика, стоящая на сложнейших технологических производствах. Оплот демократии и прав человека. Вершина мировой культуры.

Все эти действительно выдающиеся достижения ныне облезают с европейского фасада с такой скоростью, что не успеваешь удивляться. Экономика деградирует, промышленность исчезает на глазах, население обезжиривается, социальные блага идут под нож, преступность растет, коренное население замещается не интегрированными в местную среду мигрантами. Политические свободы и права граждан стремительно сворачиваются.

И вот тут есть момент, который частенько упускают из виду: социально-экономическая деградация Европы — процесс объективный. Послевоенная сладкая жизнь европейцев оплачивалась другими странами: дешевыми российскими ресурсами, копеечным трудом китайцев и иных азиатов, вопиющими колониальными практиками в Африке , американским военным зонтиком и так далее и тому подобное. Просто в какой-то момент в начале XXI века эта система достигла апогея и пошла на спад, поскольку ресурсов всего мира уже не хватало, чтобы Европа продолжала сладко есть и мягко спать на привычном для себя уровне. Да и желания кормить европейцев за свой счет другие страны испытывали все меньше, пытаясь добиться пересмотра отношений в сторону большей справедливости.

Именно поэтому европейский истеблишмент с таким остервенением вцепился в тему борьбы с Россией : если бы удалось добиться успеха, Европа получила бы неограниченный и фактически бесплатный доступ к российским ресурсам, что позволило бы ей продлить привычное комфортное существование. Кроме того, тема русской угрозы оказалась очень удобной для закручивания политических гаек, ограничения прав и свобод, удержания внутренней ситуации под контролем.

При этом выбранная стратегия в итоге форсировала социально-экономическую деградацию Европы. Если бы она сохранила партнерство с Россией, процессы там развивались бы в том же русле, но намного медленнее и мягче для европейцев.

Как бы то ни было, Европа сделала свой выбор, который привел ее к нынешнему состоянию и грозит еще худшим в будущем. Вот только свернуть с этого пути Брюссель с Берлином и Париж с Лондоном уже не могут. Под знаменем борьбы с русской угрозой они резко ухудшили жизнь своих граждан и удерживают их под контролем. Этот же жупел позволяет им бороться с политическими противниками, которые ратуют за изменение политического курса, причем используя против этих конкурентов самые грязные методы, не имеющие ничего общего с демократией и правами человека.

В такой ситуации чистосердечное признание "Извините, пожалуйста, мы тут маленько ошиблись — надо восстанавливать сотрудничество с Москвой" означает для европейских элит молниеносную потерю власти. Это не мирный атом, отказ от которого рядовые граждане ощутили на себе весьма опосредованно. Русской темой европейцам промывали и промывают мозги по полной программе и заставляют их терять в благосостоянии и социальной защищенности под эту шарманку. Признание ошибочности данной политической стратегии вызовет общественную бурю и переход власти в руки несистемных сил, с которыми сейчас истеблишмент изо всей мочи борется.

Кроме того, Европа в глазах мира стремительно превращается в пустое место. Она теряет все, за что ее ценили и уважали. Ей больше просто нечего предложить другим. И в том числе поэтому она теперь истово держится за последнее, что осталось, — русофобию. Да, это откровенно сомнительный и очень токсичный актив. Но европейские власти греет надежда, что им удастся пересидеть Трампа, а когда в Вашингтоне верх возьмут их единомышленники, глядишь, удастся возродить коллективный Запад и вернуть Европе ее геополитическую значимость.