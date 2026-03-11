Счетпалата выявила схемы необоснованной налоговой оптимизации в 2025 году

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Счетпалата РФ выявила схемы необоснованной налоговой оптимизации при проверках уплаты НДС в 2025 году, рекомендовала ФНС России обеспечить контроль за теми налогоплательщиками, которые неправомерно воспользовались вычетами по НДС, сообщил глава Счетной палаты Борис Ковальчук.