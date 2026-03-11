Рейтинг@Mail.ru
Счетпалата выявила схемы необоснованной налоговой оптимизации в 2025 году
11:41 11.03.2026 (обновлено: 11:55 11.03.2026)
Счетпалата выявила схемы необоснованной налоговой оптимизации в 2025 году
россия, экономика, борис ковальчук, федеральная налоговая служба (фнс россии), совет федерации рф
Россия, Экономика, Борис Ковальчук, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Совет Федерации РФ
Счетная палата РФ. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Счетпалата РФ выявила схемы необоснованной налоговой оптимизации при проверках уплаты НДС в 2025 году, рекомендовала ФНС России обеспечить контроль за теми налогоплательщиками, которые неправомерно воспользовались вычетами по НДС, сообщил глава Счетной палаты Борис Ковальчук.
"В части налогового и таможенного контроля в 2025 году стартовал цикл проверок, направленный на аудит соблюдения законодательства о налогах и сборах в части полноты уплаты НДС, в том числе при ввозе товаров на территорию страны. Выявлены схемы необоснованной налоговой оптимизации, сформировавшие риски совокупных потерь консолидированного бюджета страны в части недополученных доходов от уплаты налогов на сумму более 150 миллиардов (рублей - ред.)", - сказал Ковальчук в Совете Федерации на комитете по бюджету и финансовым рынкам, на котором он представил отчет о работе ведомства за 2025 год.
"Мы рекомендовали Федеральной налоговой службе обеспечить контроль за проведением терорганами мероприятий в отношении налогоплательщиков, неправомерно воспользовавшихся вычетами по НДС", - добавил Ковальчук.
Монеты России и конверты с логотипом ФНС РФ - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
В ФНС разъяснили, когда придется заплатить налог за льготный кредит
10 марта, 16:02
 
Россия, Экономика, Борис Ковальчук, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Совет Федерации РФ
 
 
