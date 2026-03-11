Счетпалата выявила схемы необоснованной налоговой оптимизации в 2025 году

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Счетпалата РФ выявила схемы необоснованной налоговой оптимизации при проверках уплаты НДС в 2025 году, рекомендовала ФНС России обеспечить контроль за теми налогоплательщиками, которые неправомерно воспользовались вычетами по НДС, сообщил глава Счетной палаты Борис Ковальчук.
"В части налогового и таможенного контроля в 2025 году стартовал цикл проверок, направленный на аудит соблюдения законодательства о налогах и сборах в части полноты уплаты НДС, в том числе при ввозе товаров на территорию страны. Выявлены схемы необоснованной налоговой оптимизации, сформировавшие риски совокупных потерь консолидированного бюджета страны в части недополученных доходов от уплаты налогов на сумму более 150 миллиардов (рублей - ред.)", - сказал Ковальчук в Совете Федерации на комитете по бюджету и финансовым рынкам, на котором он представил отчет о работе ведомства за 2025 год.
"Мы рекомендовали Федеральной налоговой службе обеспечить контроль за проведением терорганами мероприятий в отношении налогоплательщиков, неправомерно воспользовавшихся вычетами по НДС", - добавил Ковальчук.