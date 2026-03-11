В центре Москвы зарезали мужчину

Мужчина несколько раз ударил ножом прохожего в ходе потасовки в центре Москвы

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Мужчина несколько раз ударил ножом прохожего в ходе потасовки в центре Москвы, пострадавший скончался, нападавший задержан, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.

"Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции совместно с оперативниками уголовного розыска Отдела МВД России по району Хамовники при участии сотрудников Росгвардии задержан 34-летний уроженец Амурской области по подозрению в убийстве 33-летнего приезжего гражданина", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, предварительно установлено, что потерпевший с двумя родственниками находился в Староконюшенном переулке, когда между ним и прохожим произошла перепалка, переросшая в потасовку.

Фигурант несколько раз ударил мужчину ножом в область живота и груди. Пострадавший скончался в больнице.

"Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции и Росгвардии задержали подозреваемого — 34-летнего уроженца Амурской области. С места происшествия изъят нож", — отметили в ведомстве.

Все собранные полицейскими материалы и задержанный мужчина переданы в следственные органы.