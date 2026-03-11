https://ria.ru/20260311/moskva-2080034698.html
В центре Москвы зарезали мужчину
Мужчина несколько раз ударил ножом прохожего в ходе потасовки в центре Москвы, пострадавший скончался, нападавший задержан, сообщили в пресс-службе столичного... РИА Новости, 11.03.2026
Происшествия, Россия, Амурская область, Москва, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В центре Москвы зарезали мужчину в ходе потасовки
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости.
Мужчина несколько раз ударил ножом прохожего в ходе потасовки в центре Москвы, пострадавший скончался, нападавший задержан, сообщили в пресс-службе
столичного главка МВД России.
"Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции совместно с оперативниками уголовного розыска Отдела МВД России по району Хамовники при участии сотрудников Росгвардии
задержан 34-летний уроженец Амурской области
по подозрению в убийстве 33-летнего приезжего гражданина", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, предварительно установлено, что потерпевший с двумя родственниками находился в Староконюшенном переулке, когда между ним и прохожим произошла перепалка, переросшая в потасовку.
Фигурант несколько раз ударил мужчину ножом в область живота и груди. Пострадавший скончался в больнице.
"Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции и Росгвардии задержали подозреваемого — 34-летнего уроженца Амурской области. С места происшествия изъят нож", — отметили в ведомстве.
Все собранные полицейскими материалы и задержанный мужчина переданы в следственные органы.
Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ
("Убийство"). Максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок до 15 лет.