В центре Москвы зарезали мужчину
18:03 11.03.2026 (обновлено: 23:49 11.03.2026)
В центре Москвы зарезали мужчину
В центре Москвы зарезали мужчину
Мужчина несколько раз ударил ножом прохожего в ходе потасовки в центре Москвы, пострадавший скончался, нападавший задержан, сообщили в пресс-службе столичного... РИА Новости, 11.03.2026
РИА Новости
2026
В центре Москвы зарезали мужчину

В центре Москвы зарезали мужчину в ходе потасовки

Мужчина несколько раз ударил ножом прохожего в ходе потасовки в центре Москвы
Мужчина несколько раз ударил ножом прохожего в ходе потасовки в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МВД РОССИИ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
Мужчина несколько раз ударил ножом прохожего в ходе потасовки в центре Москвы
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Мужчина несколько раз ударил ножом прохожего в ходе потасовки в центре Москвы, пострадавший скончался, нападавший задержан, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.
"Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции совместно с оперативниками уголовного розыска Отдела МВД России по району Хамовники при участии сотрудников Росгвардии задержан 34-летний уроженец Амурской области по подозрению в убийстве 33-летнего приезжего гражданина", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, предварительно установлено, что потерпевший с двумя родственниками находился в Староконюшенном переулке, когда между ним и прохожим произошла перепалка, переросшая в потасовку.
Фигурант несколько раз ударил мужчину ножом в область живота и груди. Пострадавший скончался в больнице.
"Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции и Росгвардии задержали подозреваемого — 34-летнего уроженца Амурской области. С места происшествия изъят нож", — отметили в ведомстве.
Все собранные полицейскими материалы и задержанный мужчина переданы в следственные органы.
Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ ("Убийство"). Максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок до 15 лет.
