15:53 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/mask-2079992294.html
Брат Илона Маска попал в список миллиардеров Forbes
Брат Илона Маска попал в список миллиардеров Forbes
Кимбал Маск, младший брат богатейшего человека мира Илона Маска, попал в список миллиардеров с состоянием в 1,4 миллиарда долларов, следует из рейтинга издания... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T15:53:00+03:00
2026-03-11T15:53:00+03:00
Новости
Брат Илона Маска попал в список миллиардеров Forbes

Младший брат Илона Маска попал в список миллиардеров Forbes

Илон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Илон Маск
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Кимбал Маск, младший брат богатейшего человека мира Илона Маска, попал в список миллиардеров с состоянием в 1,4 миллиарда долларов, следует из рейтинга издания Forbes.
"Небольшие доли Кимбала в гигантских компаниях Илона, Tesla и SpaceX, составляют основную часть его состояния, оцениваемого в 1,4 миллиарда долларов", - сообщается в статье Forbes.
Илон Маск занимает при этом первое место в рейтинге второй год подряд, его богатство за это время подскочило почти в два с половиной раза, до 839 миллиардов долларов.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Маск заключил сделку с Пентагоном об использовании ИИ Grok, пишут СМИ
24 февраля, 03:35
 
