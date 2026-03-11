Рейтинг@Mail.ru
Мандельсона назначили на пост британского посла в США "в странной спешке" - РИА Новости, 11.03.2026
20:58 11.03.2026
Мандельсона назначили на пост британского посла в США "в странной спешке"
Мандельсона назначили на пост британского посла в США "в странной спешке" - РИА Новости, 11.03.2026
Мандельсона назначили на пост британского посла в США "в странной спешке"
Советник по безопасности премьера Великобритании Кира Стармера Джонатан Пауэлл в 2024 году считал, что процесс назначения Питера Мандельсона на пост британского РИА Новости, 11.03.2026
в мире
великобритания
сша
джеффри эпштейн
кир стармер
гордон браун
в мире, великобритания, сша, джеффри эпштейн, кир стармер, гордон браун
В мире, Великобритания, США, Джеффри Эпштейн, Кир Стармер, Гордон Браун
Мандельсона назначили на пост британского посла в США "в странной спешке"

РИА Новости: Мандельсону дали пост британского посла в США в странной спешке

ЛОНДОН, 11 мар - РИА Новости. Советник по безопасности премьера Великобритании Кира Стармера Джонатан Пауэлл в 2024 году считал, что процесс назначения Питера Мандельсона на пост британского посла в США провели "в странной спешке", выяснило РИА Новости, изучив официальные документы по делу связей Мандельсона со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном.
В среду кабмин Великобритании опубликовал первый транш документов по делу Мандельсона, ушедшего в отставку в 2025 году из-за связей с Эпштейном. Файлы содержат информацию о решении назначить его послом в 2024 году, в том числе данные о проверках службой безопасности.
"Джонатан Пауэлл счел необычным процесс назначения лорда Мандельсона, который был проведен в странной спешке", - говорится в заметке о телефонном разговоре Пауэлла с главным юристом при Стармере Майком Остхаймером.
В частности, исходя из документов, Пауэлл отмечает, что его не пригласили ни на одно совещание по поводу назначения Мандельсона. Он также выразил свои опасения по поводу назначения Мандельсона тогдашнему главе аппарата Стармера Моргану Максуини, на что тот ответил, что этот вопрос "уже улажен", следует из документов.
В феврале британский парламент проголосовал, чтобы заставить правительство обнародовать все документы, связанные с назначением Мандельсона послом Великобритании в США в 2024 году. Как ранее признал Стармер, кандидатуру Мандельсона одобрили, несмотря на то, что служба безопасности доложила о его связях с Эпштейном.
После публикации последней партии файлов по делу Эпштейна минюстом США британские СМИ выяснили, что Мандельсон в 2009 году, будучи министром по делам бизнеса в правительстве премьера Великобритании Гордона Брауна, переслал внутренний документ кабмина Соединенного Королевства Эпштейну. Британская полиция начала уголовное расследование в отношении Мандельсона из-за пересылки документа.
