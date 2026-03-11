Мандельсона назначили на пост британского посла в США "в странной спешке"

ЛОНДОН, 11 мар - РИА Новости. Советник по безопасности премьера Великобритании Кира Стармера Джонатан Пауэлл в 2024 году считал, что процесс назначения Питера Мандельсона на пост британского посла в США провели "в странной спешке", выяснило РИА Новости, изучив официальные документы по делу связей Мандельсона со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном.

"Джонатан Пауэлл счел необычным процесс назначения лорда Мандельсона, который был проведен в странной спешке", - говорится в заметке о телефонном разговоре Пауэлла с главным юристом при Стармере Майком Остхаймером.

В частности, исходя из документов, Пауэлл отмечает, что его не пригласили ни на одно совещание по поводу назначения Мандельсона. Он также выразил свои опасения по поводу назначения Мандельсона тогдашнему главе аппарата Стармера Моргану Максуини, на что тот ответил, что этот вопрос "уже улажен", следует из документов.