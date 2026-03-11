Лихачев в четверг встретится с главой МАГАТЭ

"А там все очень непросто до сих пор", - отметил генеральный директор "Росатома".

"Мы точно проинформируем о положении дел на АЭС "Бушер" и Рафаэля тоже попросим подключиться к вопросам обеспечения абсолютной безопасности как самой станции, так и строительной площадки и, естественно, нашего персонала", - заключил генеральный директор "Росатома".