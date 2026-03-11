Лихачев в четверг встретится с главой МАГАТЭ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар - РИА Новости. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что в четверг встретится с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
В пятницу пройдут межведомственные консультации Россия-МАГАТЭ, в которых примут участие представители МИД РФ, Минобороны России, Росгвардии и Ростехнадзора, добавил генеральный директор "Росатома".
По словам Лихачева, для российской стороны важно в очередной раз сверить часы с делегацией МАГАТЭ о положении дел на Запорожской АЭС и в городе-спутнике ЗАЭС.
"А там все очень непросто до сих пор", - отметил генеральный директор "Росатома".
Лихачев уточнил, что с Гросси также обсудят ситуацию на АЭС "Бушер" в Иране.
"Мы точно проинформируем о положении дел на АЭС "Бушер" и Рафаэля тоже попросим подключиться к вопросам обеспечения абсолютной безопасности как самой станции, так и строительной площадки и, естественно, нашего персонала", - заключил генеральный директор "Росатома".
Во вторник МАГАТЭ подтвердило РИА Новости, что Гросси планирует посетить Россию на этой неделе. Ранее он неоднократно посещал РФ для обсуждения вопросов ядерной безопасности, в том числе ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции.