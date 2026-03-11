Рейтинг@Mail.ru
Лихачев в четверг встретится с главой МАГАТЭ - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:08 11.03.2026 (обновлено: 18:51 11.03.2026)
https://ria.ru/20260311/likhachev-2080036589.html
Лихачев в четверг встретится с главой МАГАТЭ
Лихачев в четверг встретится с главой МАГАТЭ - РИА Новости, 11.03.2026
Лихачев в четверг встретится с главой МАГАТЭ
Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что в четверг встретится с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T18:08:00+03:00
2026-03-11T18:51:00+03:00
магатэ
алексей лихачев
рафаэль гросси
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055737228_0:181:2985:1860_1920x0_80_0_0_f90968067cec4d523c9aafe841e9e04d.jpg
https://ria.ru/20260307/zaharova-2079236773.html
https://ria.ru/20260309/aes-2079490815.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055737228_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_745d3e58c70917981d1f199dc801d1ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
магатэ, алексей лихачев, рафаэль гросси, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия
МАГАТЭ, Алексей Лихачев, Рафаэль Гросси, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Россия
Лихачев в четверг встретится с главой МАГАТЭ

Лихачев в четверг встретится с главой МАГАТЭ Гросси

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГенеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар - РИА Новости. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что в четверг встретится с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
"Встреча планируется. Мы исходим из того, что с Гросси встретимся завтра вечером", - сказал Лихачев журналистам.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Захарова призвала МАГАТЭ обсудить риски атак вблизи АЭС на Ближнем Востоке
7 марта, 16:09
В пятницу пройдут межведомственные консультации Россия-МАГАТЭ, в которых примут участие представители МИД РФ, Минобороны России, Росгвардии и Ростехнадзора, добавил генеральный директор "Росатома".
По словам Лихачева, для российской стороны важно в очередной раз сверить часы с делегацией МАГАТЭ о положении дел на Запорожской АЭС и в городе-спутнике ЗАЭС.
"А там все очень непросто до сих пор", - отметил генеральный директор "Росатома".
Лихачев уточнил, что с Гросси также обсудят ситуацию на АЭС "Бушер" в Иране.
"Мы точно проинформируем о положении дел на АЭС "Бушер" и Рафаэля тоже попросим подключиться к вопросам обеспечения абсолютной безопасности как самой станции, так и строительной площадки и, естественно, нашего персонала", - заключил генеральный директор "Росатома".
Во вторник МАГАТЭ подтвердило РИА Новости, что Гросси планирует посетить Россию на этой неделе. Ранее он неоднократно посещал РФ для обсуждения вопросов ядерной безопасности, в том числе ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции.
АЭС Бушер - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Лихачев рассказал об эвакуации семей российских сотрудников с АЭС "Бушер"
9 марта, 11:05
 
МАГАТЭАлексей ЛихачевРафаэль ГроссиГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала