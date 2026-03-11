https://ria.ru/20260311/ksir-2080081898.html
Иран нанес удар по базам США в Саудовской Аравии и Иордании
Иран в ходе последней, 40-й волны, атак по США и Израилю нанес удары по американским базам в Иордании и Саудовской Аравии, а также по целям в Израиле, следует... РИА Новости, 12.03.2026
