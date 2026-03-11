Рейтинг@Mail.ru
Иран нанес удар по базам США в Саудовской Аравии и Иордании - РИА Новости, 12.03.2026
23:47 11.03.2026 (обновлено: 00:00 12.03.2026)
Иран нанес удар по базам США в Саудовской Аравии и Иордании
иран, сша, иордания, военная операция сша и израиля против ирана, в мире, израиль, фатх
Иран, США, Иордания, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире, Израиль, ФАТХ
© AP Photo / Vahid SalemiВоеннослужащий иранских вооруженных сил рядом с ракетой в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Военнослужащий иранских вооруженных сил рядом с ракетой в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 11 мар – РИА Новости. Иран в ходе последней, 40-й волны, атак по США и Израилю нанес удары по американским базам в Иордании и Саудовской Аравии, а также по целям в Израиле, следует из заявления пресс-службы иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, подразделения ВС Ирана).
"Сороковая волна операции "Правдивое обещание-4"… была проведена совместно с силами фронта исламского сопротивления с применением "Эмад" (Emad), "Кадр" (Ghadr) "Хайбар Шекан" и "Фатх" (Fath) по целям в Тель-Авиве, Палестине, Хайфе и по американским базам на Ближнем Востоке, таких как Азрак (Иордания – ред.) и Аль-Хардж (Саудовская Аравия – ред.)", - говорится в заявлении, которое цитирует иранская гостелерадиокомпания.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Резолюция ООН с осуждением Ирана не приведет к миру, заявил Небензя
