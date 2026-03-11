Рейтинг@Mail.ru
15:20 11.03.2026 (обновлено: 16:03 11.03.2026)
КСИР провел новую волну ударов по целям США на Ближнем Востоке
2026-03-11T15:20:00+03:00
2026-03-11T16:03:00+03:00
КСИР провел новую волну ударов по целям США на Ближнем Востоке

КСИР провел 39-й волну ударов по целям США на Ближнем Востоке

© AP Photo / Vahid SalemiВоеннослужащий Корпуса стражей исламской революции
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 11 мар - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил о проведении в память о погибшем военном командовании 39-й волны ударов по американским целям на Ближнем Востоке.
"Тридцать девятая волна операции "Правдивое обещание" была проведена против целей США в регионе в память о погибших мученической смертью военных, в особенности начальника генштаба (Абдулрахима) Мусави", - говорится в заявлении КСИР, которое приводит гостелерадио Ирана.
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
КСИР заявил о больших потерях среди американских военных в Кувейте
Вчера, 14:00
Позже Корпус стражей уточнил, что удары по американским базам в Персидском заливе наносились при помощи ракет "Гадр" и "Хорремашхр" с разделяющейся головной частью, а также ракет "Эмад".
В среду в Тегеране проходят похороны иранского высшего командного состава, погибшего в результате ударов США и Израиля. Хоронят начальника генштаба вооруженных сил Ирана Абдулрахима Мусави, министра обороны Азиза Насирзаде, командующего Корпусом стражей исламской революции Мохаммада Пакпура и секретаря Совета обороны Али Шамхани.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Член Корпуса стражей исламской революции Ирана в центре Тегерана - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
США еще не сталкивались с противником как Иран, пишут СМИ
Вчера, 14:06
 
