КСИР заявил о больших потерях среди американских военных в Кувейте
14:00 11.03.2026 (обновлено: 15:15 11.03.2026)
КСИР заявил о больших потерях среди американских военных в Кувейте
КСИР заявил о больших потерях среди американских военных в Кувейте
США понесли серьезные потери после ударов Ирана по вертолетной базе в Кувейте, заявил КСИР. РИА Новости, 11.03.2026
РИА Новости
кувейт, военная операция сша и израиля против ирана, корпус стражей исламской революции, иран, сша
Кувейт, Военная операция США и Израиля против Ирана, Корпус стражей исламской революции, Иран, США, В мире
КСИР заявил о больших потерях среди американских военных в Кувейте

КСИР заявил о гибели большого числа американских военных после удара в Кувейте

© AP Photo / Vahid SalemiВоеннослужащие Корпуса стражей исламской революции
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 11 мар — РИА Новости. США понесли серьезные потери после ударов Ирана по вертолетной базе в Кувейте, заявил КСИР.
«
"После двух мощных ракетных попаданий по вертолетной базе Аль-Адири большое число американских солдат было уничтожено, более ста раненых были направлены в больницы", — приводит сообщение гостелерадиокомпания.
Кроме того, по словам иранских военных, с помощью ракет и беспилотников были нанесены удары по американским "инфраструктурным артериям" базы в порту Мина-Сальман в Бахрейне, который является центром Пятого флота ВМС США.
Также были поражены ангары с оборудованием, места расселения и сборов американских военных на базах Мохаммад аль-Ахмад и Али ас-Салям в Кувейте, добавил КСИР.
Военная кампания США и Израиля против Ирана продолжается вторую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
Кувейт Военная операция США и Израиля против Ирана Корпус стражей исламской революции Иран США
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
