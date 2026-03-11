КСИР заявил о больших потерях среди американских военных в Кувейте

ТЕГЕРАН, 11 мар — РИА Новости. США понесли серьезные потери после ударов Ирана по вертолетной базе в Кувейте, заявил КСИР.
«
"После двух мощных ракетных попаданий по вертолетной базе Аль-Адири большое число американских солдат было уничтожено, более ста раненых были направлены в больницы", — приводит сообщение гостелерадиокомпания.
Кроме того, по словам иранских военных, с помощью ракет и беспилотников были нанесены удары по американским "инфраструктурным артериям" базы в порту Мина-Сальман в Бахрейне, который является центром Пятого флота ВМС США.
Также были поражены ангары с оборудованием, места расселения и сборов американских военных на базах Мохаммад аль-Ахмад и Али ас-Салям в Кувейте, добавил КСИР.
Военная кампания США и Израиля против Ирана продолжается вторую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.