Рейтинг@Mail.ru
Кравцов рассказал об уменьшении числа школьников с плохой успеваемостью - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:47 11.03.2026 (обновлено: 16:06 11.03.2026)
https://ria.ru/20260311/kravtsov-2079949768.html
Кравцов рассказал об уменьшении числа школьников с плохой успеваемостью
Кравцов рассказал об уменьшении числа школьников с плохой успеваемостью - РИА Новости, 11.03.2026
Кравцов рассказал об уменьшении числа школьников с плохой успеваемостью
Количество школьников с плохой успеваемостью уменьшилось в России до 15%, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T13:47:00+03:00
2026-03-11T16:06:00+03:00
общество
россия
сергей кравцов
владимир путин
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2079949984_0:0:3088:1738_1920x0_80_0_0_4ed920289dd91ff258855d931b4c753c.jpg
https://ria.ru/20260311/putin-2079950047.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2079949984_87:0:2818:2048_1920x0_80_0_0_1b94b2b2c4af3a0d8e9c12c7556776c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, сергей кравцов, владимир путин, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Владимир Путин, Социальный навигатор, СН_Образование
Кравцов рассказал об уменьшении числа школьников с плохой успеваемостью

Кравцов: число школьников с плохой успеваемостью уменьшилось в России до 15%

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время встречи - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время встречи
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Количество школьников с плохой успеваемостью уменьшилось в России до 15%, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
"Отдельно мы работаем и с отстающими школьниками. За пять лет количество уменьшилось на 10%: с 25% до 15%", - сказал Кравцов в ходе своего доклада президенту РФ Владимиру Путину.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Путин отметил важность прямой связи учащихся с работодателями
Вчера, 13:48
 
ОбществоРоссияСергей КравцовВладимир ПутинСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала