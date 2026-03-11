https://ria.ru/20260311/kravtsov-2079949768.html
Кравцов рассказал об уменьшении числа школьников с плохой успеваемостью
Количество школьников с плохой успеваемостью уменьшилось в России до 15%, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T13:47:00+03:00
общество
россия
сергей кравцов
владимир путин
социальный навигатор
сн_образование
