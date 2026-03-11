Рейтинг@Mail.ru
Школьники обучаются по единым программам высокого уровня, заявил Кравцов - РИА Новости, 11.03.2026
13:45 11.03.2026 (обновлено: 16:06 11.03.2026)
Школьники обучаются по единым программам высокого уровня, заявил Кравцов
Школьники обучаются по единым программам высокого уровня, заявил Кравцов - РИА Новости, 11.03.2026
Школьники обучаются по единым программам высокого уровня, заявил Кравцов
Все российские школьники обучаются по единым программам высокого уровня, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в докладе президенту РФ Владимиру... РИА Новости, 11.03.2026
Школьники обучаются по единым программам высокого уровня, заявил Кравцов

Кравцов: школьники РФ обучаются по единым программам высокого уровня

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Все российские школьники обучаются по единым программам высокого уровня, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в докладе президенту РФ Владимиру Путину.
Путин в среду провел совещание с Кравцовым в рамках работы по подготовке новой концепции образования в стране.
Кравцов доложил главе государства о том, что в этом году было введено единое содержание образования по всем предметам.
"Сегодня в каждой школе обучаются по единым федеральным программам высокого уровня, чтобы дать качественное образование каждому школьнику, где бы он ни проживал, в какой бы школе он ни учился - сельской или городской школе", - сказал Кравцов в ходе встречи.
Министр отметил, что этот приказ был очень позитивно воспринят педагогическим сообществом.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Путин отметил важность прямой связи учащихся с работодателями
