Школьники обучаются по единым программам высокого уровня, заявил Кравцов

Кравцов доложил главе государства о том, что в этом году было введено единое содержание образования по всем предметам.

"Сегодня в каждой школе обучаются по единым федеральным программам высокого уровня, чтобы дать качественное образование каждому школьнику, где бы он ни проживал, в какой бы школе он ни учился - сельской или городской школе", - сказал Кравцов в ходе встречи.