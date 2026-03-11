"Коламбус" обыграл "Тампу" в матче НХЛ

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. "Коламбус Блю Джекетс" на выезде обыграл "Тампа-Бэй Лайтнинг" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча прошла в Тампе и завершилась победой гостей со счетом 5:2 (0:1, 3:1, 2:0). В составе победителей шайбы забросили Иван Проворов (26-я минута), Конор Гарленд (27, 45), Кирилл Марченко (32) и Данте Фаббро (46), которому ассистировал вратарь команды Элвис Мерзликин. У "Тампы" отличились Гейдж Гонсалвес (14) и Джей Джей Мозер (37).
11 марта 2026 • начало в 02:00
Завершен
13:38 • Гаге Гонсалвеш
36:23 • Янис Жером Мозер
25:57 • Иван Проворов
(Дэнтон Матейчук, Чарли Койл)
26:27 • Конор Гарланд
(Кент Джонсон, Шон Монахэн)
31:42 • Кирилл Марченко
(Адам Фантилли, Зак Веренски)
44:00 • Конор Гарланд
55:28 • Данте Фаббро
Форвард Марченко забросил свою 24-ю шайбу в сезоне и набрал 56-е очко в 58 матчах. На счету защитника Проворова 26 очков (8 голов + 18 передач) в 64 играх. В составе "Тампы" голевую передачу отдал Никита Кучеров, для которого она стала 70-й в текущем сезоне. Россиянин достиг этой отметки в пятый раз за карьеру и повторил рекорд НХЛ для игроков не из Северной Америки. Ранее пять раз отметку в 70 результативных пасов за сезон достиг Петер Штястны. Также Кучеров стал седьмым игроком в истории лиги, который набрал 70 ассистов в четырех "регулярках" подряд.
"Тампа" (82 очка) занимает второе место в Атлантическом дивизионе. "Коламбус" (76) располагается на четвертой строчке в Столичном дивизионе. В следующем матче "Коламбус" в гостях сыграет с "Флоридой Пантерз", а "Тампа-Бэй" примет "Детройт Ред Уингз". Обе встречи пройдут в ночь на 13 марта по московскому времени.
