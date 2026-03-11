https://ria.ru/20260311/khayfa-2080066832.html
В Хайфе сработала вторая за полчаса сирена тревоги
Вторая за полчаса сирена воздушной тревоги сработала в Хайфе на севере Израиля, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T21:26:00+03:00
2026-03-11T21:26:00+03:00
2026-03-11T21:27:00+03:00
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
хайфа
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078486706_0:211:3071:1938_1920x0_80_0_0_9dbfe4b16ca37e29e43d2f2d93ccae77.jpg
https://ria.ru/20260311/pezeshkian-2080066923.html
хайфа
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078486706_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_bbfb608ba7484f7ac92abdcd3f5eed72.jpg
В Хайфе сработала вторая за полчаса сирена тревоги
