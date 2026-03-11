Рейтинг@Mail.ru
21:26 11.03.2026
В Хайфе сработала вторая за полчаса сирена тревоги
В Хайфе сработала вторая за полчаса сирена тревоги
Вторая за полчаса сирена воздушной тревоги сработала в Хайфе на севере Израиля, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.03.2026
В Хайфе сработала вторая за полчаса сирена тревоги

Работа израильской системы ПВО. Архивное фото
ХАЙФА (Израиль), 11 мар - РИА Новости. Вторая за полчаса сирена воздушной тревоги сработала в Хайфе на севере Израиля, передает корреспондент РИА Новости.
Первая тревога прозвучала без предварительного предупреждения в связи с массированным ракетным обстрелом с территории Ливана. Были слышны многочисленные взрывы, связанные, вероятно, с работой ПВО.
Вторая тревога прозвучала после предварительного оповещения о ракетном обстреле с территории Ирана.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта - 28 февраля - под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер, аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным иранских властей, - уже более 1,3 тысячи человек.
Президент Ирана назвал условия для завершения конфликта с США и Израилем
Заголовок открываемого материала