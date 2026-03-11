Премьер Испании призвал отменить право вето в Совбезе ООН

МАДРИД, 11 мар - РИА Новости. Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал отменить право вето в Совете Безопасности ООН и провести реформу международной организации, чтобы сделать ее более представительной.
"Мы должны покончить с правом вето в Организации Объединенных Наций… Если мы будем реформировать систему ООН, нам придется включить в нее крупные страны и регионы, такие как Индия, африканский континент, Китай или Бразилия, обеспечив им гораздо более широкое представительство в этих структурах", - заявил он в интервью газете elDiario.es.
По его словам, действующая система международных институтов нуждается в обновлении, чтобы лучше отражать современный баланс сил в мире. Санчес также указал, что реформирование системы международных институтов отвечает интересам Европы, которая традиционно выступает за многосторонний подход в мировой политике.
Совет Безопасности ООН состоит из 15 членов, из которых пять - Россия, США, Китай, Великобритания и Франция - являются постоянными и обладают правом вето. Это право позволяет им блокировать принятие любых резолюций Совбеза независимо от позиции остальных членов. Структура Совета Безопасности была сформирована после Второй мировой войны и с тех пор практически не менялась. В последние годы в ООН и среди государств-членов периодически обсуждаются возможные реформы организации, включая расширение состава Совета Безопасности.