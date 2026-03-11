Рейтинг@Mail.ru
11:39 11.03.2026 (обновлено: 11:48 11.03.2026)
Испания выступила против проектов по усилению ядерного потенциала Европы
Испания выступила против проектов по усилению ядерного потенциала Европы
Испания выступила против проектов по усилению ядерного потенциала Европы

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкФлаги Испании и Европейского союза на здании Генерального консульства Испании в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Флаги Испании и Европейского союза на здании Генерального консульства Испании в Москве.. Архивное фото
МАДРИД, 11 мар - РИА Новости. Испания не будет участвовать в проектах по усилению ядерного потенциала Европы, поскольку выступает против дальнейшей ядерной милитаризации континента, заявил премьер-министр королевства Педро Санчес.
"Мы не хотим более ядерного мира, мы не хотим ядерной Европы. Поэтому мы не будем участвовать в этом проекте", - сказал он в интервью газете elDiario.es, отвечая на вопрос о возможном участии Испании в инициативе Франции по укреплению европейского ядерного потенциала.
По словам главы правительства, в мире уже наблюдается рост числа ядерных боеголовок, что вызывает обеспокоенность Мадрида. Он напомнил, что ранее на Мюнхенской конференции по безопасности призвал ядерные державы начать переговоры о новом международном соглашении по ограничению и сокращению ядерных арсеналов.
В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна вошла в эпоху "продвинутой ядерной доктрины", сообщив, что впредь французское ядерное оружие будет использоваться для защиты всей Европы. По его словам, к инициативе присоединились уже восемь стран, которые впредь смогут принимать участие в ядерных учениях Франции. Он также заявил, что французские стратегические ВВС впредь могут быть размещены по всей Европе.
Дональд Трамп и Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
В Испании раскритиковали Мерца за молчание на фоне угроз Трампа
10 марта, 02:25
 
В миреЕвропаИспанияФранцияПедро СанчесЭммануэль Макрон
 
 
