Кабинеты музыки, ИЗО и физики в школах переоснастят к первому сентября

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Российские школы получат новое оборудование для кабинетов музыки, изобразительного искусства и физики уже к началу нового учебного года, сообщил РИА Новости руководитель Российские школы получат новое оборудование для кабинетов музыки, изобразительного искусства и физики уже к началу нового учебного года, сообщил РИА Новости руководитель Института содержания и методов обучения имени В.С. Леднева Минпросвещения России Максим Костенко.

В школах страны давно не проводилось переоснащение предметных учебных кабинетов современной материально-технической базой, и существующее оборудование устарело, объяснил эксперт.

« "В новые образовательные стандарты по инициативе министра просвещения Сергея Кравцова впервые вошли требования к материально-техническому обеспечению всех учебных предметов. Раньше решение этого вопроса оставляли на усмотрение школы, в зависимости от возможностей ее бюджета, поэтому не везде было все необходимое оборудование. А теперь это прямое требование стандарта", — рассказал он.

Средства на переоснащение школ выделяются с 2025 по 2030 год из федерального и региональных бюджетов в рамках нацпроекта "Молодежь и дети". По плану, в 2026 году будет проведено оснащение кабинетов музыки, изобразительного искусства и физики в основной и старшей школе.

« "На приобретение оборудования из федерального бюджета выделено почти четыре миллиарда рублей, еще около 300 миллионов рублей выделят региональные бюджеты. В целом на закупки пойдет около 4 миллиардов рублей. Как правило, в каждой школе по одному кабинету музыки, ИЗО и физики, поэтому будет достаточно поставить по одному комплекту оборудования на школу. В настоящее время в регионах уже активно идут закупки. Новое оборудование появится во всех школах страны уже к началу учебного года", — отметил Костенко.

По его словам, к примеру, каждый кабинет музыки получит музыкальный центр, акустическое фортепиано, компьютерную технику для оснащения рабочего места учителя, портреты отечественных композиторов, набор шумовых инструментов и т.д. Для кабинета физики потребуется большой перечень лабораторного оборудования. Там будут разные приборы и расходные материалы для изучения физики и астрономии с седьмого по одиннадцатый класс.

"В 2027 году работа по выделению финансовых средств и поставке оборудования в школы продолжится: будут переоснащены кабинеты химии и биологии. Так, шаг за шагом, до 2030 года, будут обновлены все предметные кабинеты в российских школах", — сообщил эксперт.