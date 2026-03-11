США уже хотят прекращения огня на Ближнем Востоке, считают в КСИР

ТЕГЕРАН, 11 мар - РИА Новости. США уже хотят прекращения огня в конфликте на Ближнем Востоке, этого хочет сам американский президент Дональд Трамп, считает руководитель группы советников командования Корпуса стражей исламской революции Ирана Али Фадафи.