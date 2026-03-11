Рейтинг@Mail.ru
США уже хотят прекращения огня на Ближнем Востоке, считают в КСИР - РИА Новости, 11.03.2026
16:56 11.03.2026
США уже хотят прекращения огня на Ближнем Востоке, считают в КСИР
США уже хотят прекращения огня на Ближнем Востоке, считают в КСИР

КСИР: США стремятся к прекращению огня на Ближнем Востоке

Военнослужащие КСИР
Военнослужащие КСИР
Военнослужащие КСИР. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 11 мар - РИА Новости. США уже хотят прекращения огня в конфликте на Ближнем Востоке, этого хочет сам американский президент Дональд Трамп, считает руководитель группы советников командования Корпуса стражей исламской революции Ирана Али Фадафи.
"Со вчерашнего дня сам Трамп и американцы стремятся к прекращению огня. Почему? Из-за давления, оказываемого отсюда давления, именно это побудило их к изучению этого вопроса", - сказал он в эфире иранского телевидения, отрывок опубликовала гостелерадиокомпания IRIB.
При этом какого-то подтверждения своим словам он не привел.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Пожар на грузовом судне Mayuree Naree под флагом Таиланда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
КСИР назвал причину атаки на таиландский сухогруз
