Иран отказался от участия в ЧМ по футболу, который пройдет в США
Футбол
Футбол
 
15:24 11.03.2026 (обновлено: 16:32 11.03.2026)
Иран отказался от участия в ЧМ по футболу, который пройдет в США
Иран отказался от участия в ЧМ по футболу, который пройдет в США
Иран отказался от участия в ЧМ по футболу, который пройдет в США
Сборная Ирана не примет участия в чемпионате мира по футболу 2026 года в США, Канаде и Мексике с учетом текущей геополитической обстановки, заявил министр... РИА Новости Спорт, 11.03.2026
футбол
в мире
иран
сша
канада
чемпионат мира по футболу 2026
джанни инфантино
международная федерация футбола (фифа)
иран
сша
канада
в мире, иран, сша, канада, чемпионат мира по футболу 2026, джанни инфантино, международная федерация футбола (фифа)
Футбол, В мире, Иран, США, Канада, Чемпионат мира по футболу 2026, Джанни Инфантино, Международная федерация футбола (ФИФА)
Иран отказался от участия в ЧМ по футболу, который пройдет в США

Министр спорта Ирана Доньямали исключил участие сборной страны на ЧМ по футболу

© REUTERS / Majid AsgaripourТегеран, Иран
Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Тегеран, Иран. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Сборная Ирана не примет участия в чемпионате мира по футболу 2026 года в США, Канаде и Мексике с учетом текущей геополитической обстановки, заявил министр спорта страны Ахмад Доньямали.
Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля. Сборная Ирана попала в группу G вместе с командами Бельгии, Египта и Новой Зеландии, ее матчи должны пройти на американской территории.
"После того, как коррумпированное правительство убило нашего лидера, нет никаких условий, при которых мы могли бы участвовать в чемпионате мира. С учетом злонамеренных действий против Ирана нам навязали две войны, в результате которых тысячи наших граждан были убиты. По этой причине у нас определенно нет возможности участвовать в подобном", - приводит слова Доньямали TV2 со ссылкой на DPA.
Ранее президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что президент США в ходе встречи с ним подтвердил, что иранская сборная будет принята на территории страны как полноправный участник чемпионата мира. При этом глава Иранской футбольной федерации Мехди Тадж во вторник в интервью иранскому государственному телевидению поставил под вопрос участие мужской команды на турнире, ссылаясь на инцидент с женской сборной во время Кубка Азии в Австралии.
Ранее шесть футболисток и один член тренерского штаба женской команды Ирана подали заявления на получение убежища в Австралии. По словам Таджа, давление и вмешательство иностранных властей создают неблагоприятную обстановку, из-за которой Иран рассматривает возможность отказаться от участия в турнире, несмотря на официальные гарантии ФИФА.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Футбольный мяч на поле - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
СМИ: иранская футболистка отказалась от убежища и выдала его расположение
Вчера, 13:51
 
ФутболВ миреИранСШАКанадаЧемпионат мира по футболу 2026Джанни ИнфантиноМеждународная федерация футбола (ФИФА)
 
