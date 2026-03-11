https://ria.ru/20260311/iran-2079982475.html
Иран отказался от участия в ЧМ по футболу, который пройдет в США
Иран отказался от участия в ЧМ по футболу, который пройдет в США
в мире, иран, сша, канада, чемпионат мира по футболу 2026, джанни инфантино, международная федерация футбола (фифа)
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Сборная Ирана не примет участия в чемпионате мира по футболу 2026 года в США, Канаде и Мексике с учетом текущей геополитической обстановки, заявил министр спорта страны Ахмад Доньямали.
Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран - США
, Канады
и Мексики
. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля. Сборная Ирана
попала в группу G вместе с командами Бельгии
, Египта
и Новой Зеландии
, ее матчи должны пройти на американской территории.
"После того, как коррумпированное правительство убило нашего лидера, нет никаких условий, при которых мы могли бы участвовать в чемпионате мира. С учетом злонамеренных действий против Ирана нам навязали две войны, в результате которых тысячи наших граждан были убиты. По этой причине у нас определенно нет возможности участвовать в подобном", - приводит слова Доньямали TV2 со ссылкой на DPA.
Ранее президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино
заявил, что президент США в ходе встречи с ним подтвердил, что иранская сборная будет принята на территории страны как полноправный участник чемпионата мира. При этом глава Иранской футбольной федерации Мехди Тадж во вторник в интервью иранскому государственному телевидению поставил под вопрос участие мужской команды на турнире, ссылаясь на инцидент с женской сборной во время Кубка Азии в Австралии
.
Ранее шесть футболисток и один член тренерского штаба женской команды Ирана подали заявления на получение убежища в Австралии. По словам Таджа, давление и вмешательство иностранных властей создают неблагоприятную обстановку, из-за которой Иран рассматривает возможность отказаться от участия в турнире, несмотря на официальные гарантии ФИФА.
США и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.