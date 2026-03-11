Иран отказался от участия в ЧМ по футболу, который пройдет в США

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Сборная Ирана не примет участия в чемпионате мира по футболу 2026 года в США, Канаде и Мексике с учетом текущей геополитической обстановки, заявил министр спорта страны Ахмад Доньямали.

"После того, как коррумпированное правительство убило нашего лидера, нет никаких условий, при которых мы могли бы участвовать в чемпионате мира. С учетом злонамеренных действий против Ирана нам навязали две войны, в результате которых тысячи наших граждан были убиты. По этой причине у нас определенно нет возможности участвовать в подобном", - приводит слова Доньямали TV2 со ссылкой на DPA.