Иран будет ударять по целям США и Израиля, до их капитуляции, заявил КСИР

Иранские военные продолжат наносить удары по целям США и Израиля, пока не добьются "полной капитуляции противника", заявил Корпус стражей исламской революции... РИА Новости, 11.03.2026
