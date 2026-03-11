Иран заявил об ударах по Пятому флоту ВМС США на Ближнем Востоке

ТЕГЕРАН, 11 мар — РИА Новости. Иранские военные атаковали Пятый флот ВМС США на Ближнем Востоке, заявил КСИР.
Утром во вторник гостелерадиокомпания IRIB сообщила, что Тегеран нанес мощнейшую с конца февраля серию ударов по американским и израильским целям.
«
"В ходе этой волны базы американо-сионистского врага в Эрбиле, Пятый флот ВМС США, а также район Беэр-Яаков в сердце Тель-Авива были обстреляны при помощи ракет "Хейбар-Шекан", "Гадр" с несколькими боеголовками весом в одну тонну, а также тяжелых ракет "Хорремшахр" и "Хейбар" с разделяемой головной частью", — отметил КСИР.
Накануне корпус заявил, что выводит атаки на объекты противника на новый уровень, запуская стратегические и гиперзвуковые ракеты. Командующий ВКС Маджид Мусави отмечал, что Иран больше не будет бить снарядами с боевой частью менее тонны.
В свою очередь, The New York Times сообщил со ссылкой на источник в американском конгрессе, что ущерб от предыдущих ударов по базе в Иракском Курдистане и Пятому флоту ВМС США составил 200 миллионов долларов.
Военная кампания США и Израиля против Ирана продолжается вторую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами.
В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
