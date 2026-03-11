Иран заявил об ударах по Пятому флоту ВМС США на Ближнем Востоке

«

"В ходе этой волны базы американо-сионистского врага в Эрбиле, Пятый флот ВМС США, а также район Беэр-Яаков в сердце Тель-Авива были обстреляны при помощи ракет "Хейбар-Шекан", "Гадр" с несколькими боеголовками весом в одну тонну, а также тяжелых ракет "Хорремшахр" и "Хейбар" с разделяемой головной частью", — отметил КСИР.