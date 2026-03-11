Иранские СМИ публикуют фото ракеты, подписанной в память о жертвах Эпштейна

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Иранский телеканал Press TV опубликовал фотографию ракеты, предназначенной для пуска по позициями американо-израильских сил, с подписью в память о жертвах скандального американского финансиста Джеффри Эпштейна.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве. Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов.
США добились своего в Иране. И поэтому проиграют войну
10 марта, 08:00
"В память о жертвах острова Эпштейна". Надпись на иранской ракете перед её запуском по позициям США и Израиля", - говорится в сообщении Press TV в Telegram-канале.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.