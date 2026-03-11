Рейтинг@Mail.ru
Иранские СМИ публикуют фото ракеты, подписанной в память о жертвах Эпштейна - РИА Новости, 11.03.2026
02:41 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/iran-2079834256.html
Иранские СМИ публикуют фото ракеты, подписанной в память о жертвах Эпштейна
Иранские СМИ публикуют фото ракеты, подписанной в память о жертвах Эпштейна - РИА Новости, 11.03.2026
Иранские СМИ публикуют фото ракеты, подписанной в память о жертвах Эпштейна
Иранский телеканал Press TV опубликовал фотографию ракеты, предназначенной для пуска по позициями американо-израильских сил, с подписью в память о жертвах... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T02:41:00+03:00
2026-03-11T02:41:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2079833951_0:142:804:594_1920x0_80_0_0_fe44e4c1da086efe3842c2494ee0a036.jpg
Иранские СМИ публикуют фото ракеты, подписанной в память о жертвах Эпштейна

Иран опубликовал фото ракеты с подписью в память о жертвах Эпштейна

Ракета с подписью в память о жертвах скандального американского финансиста Джеффри Эпштейна
Ракета с подписью в память о жертвах скандального американского финансиста Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© Фото : Press TV
Ракета с подписью в память о жертвах скандального американского финансиста Джеффри Эпштейна
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Иранский телеканал Press TV опубликовал фотографию ракеты, предназначенной для пуска по позициями американо-израильских сил, с подписью в память о жертвах скандального американского финансиста Джеффри Эпштейна.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве. Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов.
"В память о жертвах острова Эпштейна". Надпись на иранской ракете перед её запуском по позициям США и Израиля", - говорится в сообщении Press TV в Telegram-канале.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
