Власти округа в Приамурье создадут список запрещенных игрушек для детсадов
11:54 11.03.2026 (обновлено: 11:55 11.03.2026)
Власти округа в Приамурье создадут список запрещенных игрушек для детсадов
Власти округа в Приамурье создадут список запрещенных игрушек для детсадов

© РИА Новости / Варвара ГертьеШкаф с игрушками в детском саду
Шкаф с игрушками в детском саду. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 мар – РИА Новости. Власти Белогорского округа Амурской области создадут для детских садов единый перечень запрещённых игрушек, негативно влияющих на физическое здоровье и психику детей, в него в том числе войдут магнитные шарики и куклы-монстры, сообщила администрация округа.
"В детских садах Белогорского округа появится перечень запрещенных игрушек. Под запрет попадут те игрушки, которые негативно влияют на физическое здоровье и психику малышей. К таковым относятся изделия из токсичных материалов, мелкие детализированные игрушки, такие как магнитные шарики, и куклы-монстры", - говорится в сообщении.

Как отмечает администрация, единый перечень игр и игрушек будет соответствовать традиционным ценностям страны и способствовать интеллектуальному развитию. Дети будут знакомиться с материалами изделий, историей, культурными традициями, народными промыслами и достижениями России. Кроме того, в перечне укажут безопасные детские товары для отдыха дома.
Ребенок за игрой - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
Эксперт назвала самые популярные игрушки у российских детей
23 мая 2025, 03:14
 
Общество
 
 
Заголовок открываемого материала