Власти округа в Приамурье создадут список запрещенных игрушек для детсадов

"В детских садах Белогорского округа появится перечень запрещенных игрушек. Под запрет попадут те игрушки, которые негативно влияют на физическое здоровье и психику малышей. К таковым относятся изделия из токсичных материалов, мелкие детализированные игрушки, такие как магнитные шарики, и куклы-монстры", - говорится в сообщении.