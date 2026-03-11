Власти округа в Приамурье создадут список запрещенных игрушек для детсадов

БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 мар – РИА Новости. Власти Белогорского округа Амурской области создадут для детских садов единый перечень запрещённых игрушек, негативно влияющих на физическое здоровье и психику детей, в него в том числе войдут магнитные шарики и куклы-монстры, сообщила администрация округа.
"В детских садах Белогорского округа появится перечень запрещенных игрушек. Под запрет попадут те игрушки, которые негативно влияют на физическое здоровье и психику малышей. К таковым относятся изделия из токсичных материалов, мелкие детализированные игрушки, такие как магнитные шарики, и куклы-монстры", - говорится в сообщении.
Как отмечает администрация, единый перечень игр и игрушек будет соответствовать традиционным ценностям страны и способствовать интеллектуальному развитию. Дети будут знакомиться с материалами изделий, историей, культурными традициями, народными промыслами и достижениями России. Кроме того, в перечне укажут безопасные детские товары для отдыха дома.
