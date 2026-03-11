Громова прокомментировала победы Голубкова и Багиян на Паралимпиаде

МОСКВА, 11 мар – РИА Новости, Олег Богатов. В завоевание Анастасией Багиян и Иваном Голубковым золотых медалей на Паралимпийских играх в Италии большой вклад внесли все специалисты и спортсмены команды, заявила РИА Новости старший тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам Ирина Громова.