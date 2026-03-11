Громова прокомментировала победы Голубкова и Багиян на Паралимпиаде

МОСКВА, 11 мар – РИА Новости, Олег Богатов. В завоевание Анастасией Багиян и Иваном Голубковым золотых медалей на Паралимпийских играх в Италии большой вклад внесли все специалисты и спортсмены команды, заявила РИА Новости старший тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам Ирина Громова.
Голубков в среду одержал победу в гонке с раздельным стартом на 10 км в положении сидя в классе LW11.5 (поражение нижних конечностей и туловища). Багиян первенствовала в классе NS1 (спортсмены с нарушением зрения), ее ведущим спортсменом был Сергей Синякин. Во вторник россиянка выиграла спринт классическим стилем. Всего в активе сборной России шесть медалей Игр - четыре золотые награды и две бронзовые.
"Если наши ребята выиграли три золотые медали из четырех возможных, то это, наверное, здорово. Такие успехи достигнуты за счет большой работы, мы же все готовились к Паралимпийским играм и настраивались выступить как можно лучше. И сами ребята тренировались очень хорошо, и вся команда работала на них и переживала. Все внесли большой вклад в успех ребят, это победы всей нашей команды", - сказала Громова.
Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. В них принимают участие шесть россиян.