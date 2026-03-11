Гонду заявил, что не имел намерения причинить вред Осипенко в матче РПЛ

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Футболист московского ЦСКА Лусиано Гонду заявил, что не имел намерения причинить вред защитнику "Динамо" Максиму Осипенко в ходе столкновения в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), за которое он получил прямую красную карточку.
В воскресенье "Динамо" разгромило ЦСКА (4:1) в гостевом матче 20-го тура РПЛ. С 17-й минуты "красно-синие" играли в меньшинстве после удаления Гонду за фол против Осипенко. Армейский клуб обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС), также было подано обращение в контрольно-дисциплинарный комитет (КДК РФС) с просьбой отменить красную карточку. Футболист был вызван на заседание КДК РФС, которое проходит 11 марта.
"Это был скоротечный момент. У меня не было намерения принести травму и вред. Я делал это ненамеренно, я не увидел его. Не думаю (что увеличат срок дисквалификации). Все понимают, это футбол. Видели, что злого умысла не было. Я в клубе взял его (Осипенко) номер, мы с ним созвонились, обсудили. Он не обижен на меня. Все понимает, что я не хотел причинить вред. Я бы хотел попросить прощения у всех болельщиков, что подвел. Хочу изменить эту тенденцию и уже приносить пользу команде", - сказал Гонду журналистам.
"Очевидно, что решение судьи было понятное, - добавил главный тренер ЦСКА Фабио Челестини. - Я всегда стараюсь встать на вторую сторону. Даже если он хотел сыграть мяч, он выполнял футбольное действие. Мы не говорили о сокращении дисквалификации, и не думаю, что эту карточку можно отменить".