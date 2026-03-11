Рейтинг@Mail.ru
Гонду заявил, что не имел намерения причинить вред Осипенко в матче РПЛ - РИА Новости Спорт, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
14:31 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/gondu-2079967133.html
Гонду заявил, что не имел намерения причинить вред Осипенко в матче РПЛ
Гонду заявил, что не имел намерения причинить вред Осипенко в матче РПЛ - РИА Новости Спорт, 11.03.2026
Гонду заявил, что не имел намерения причинить вред Осипенко в матче РПЛ
Футболист московского ЦСКА Лусиано Гонду заявил, что не имел намерения причинить вред защитнику "Динамо" Максиму Осипенко в ходе столкновения в матче 20-го тура РИА Новости Спорт, 11.03.2026
2026-03-11T14:31:00+03:00
2026-03-11T14:31:00+03:00
футбол
спорт
фабио челестини
российский футбольный союз (рфс)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/58863/90/588639000_0:49:468:312_1920x0_80_0_0_a23dc7277341f20d3598de8e3476bdc7.jpg
https://ria.ru/20260308/dinamo-2079438330.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/58863/90/588639000_52:0:468:312_1920x0_80_0_0_afaebb37773ad86492f606b30283254c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, фабио челестини, российский футбольный союз (рфс)
Футбол, Спорт, Фабио Челестини, Российский футбольный союз (РФС)

Гонду заявил, что не имел намерения причинить вред Осипенко в матче РПЛ

© РИА НовостиФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости
Футбольный мяч. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Футболист московского ЦСКА Лусиано Гонду заявил, что не имел намерения причинить вред защитнику "Динамо" Максиму Осипенко в ходе столкновения в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), за которое он получил прямую красную карточку.
В воскресенье "Динамо" разгромило ЦСКА (4:1) в гостевом матче 20-го тура РПЛ. С 17-й минуты "красно-синие" играли в меньшинстве после удаления Гонду за фол против Осипенко. Армейский клуб обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС), также было подано обращение в контрольно-дисциплинарный комитет (КДК РФС) с просьбой отменить красную карточку. Футболист был вызван на заседание КДК РФС, которое проходит 11 марта.
Российская премьер-лига (РПЛ)
08 марта 2026 • начало в 19:30
Завершен
ЦСКА
1 : 4
Динамо Москва
58‎’‎ • Мойзес
(Жуан Виктор)
13‎’‎ • Николас Маричаль
(Бителло)
45‎’‎ • Николас Маричаль
66‎’‎ • Бителло
(Константин Тюкавин)
84‎’‎ • Иван Сергеев
(Хуан Касерес)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Это был скоротечный момент. У меня не было намерения принести травму и вред. Я делал это ненамеренно, я не увидел его. Не думаю (что увеличат срок дисквалификации). Все понимают, это футбол. Видели, что злого умысла не было. Я в клубе взял его (Осипенко) номер, мы с ним созвонились, обсудили. Он не обижен на меня. Все понимает, что я не хотел причинить вред. Я бы хотел попросить прощения у всех болельщиков, что подвел. Хочу изменить эту тенденцию и уже приносить пользу команде", - сказал Гонду журналистам.
"Очевидно, что решение судьи было понятное, - добавил главный тренер ЦСКА Фабио Челестини. - Я всегда стараюсь встать на вторую сторону. Даже если он хотел сыграть мяч, он выполнял футбольное действие. Мы не говорили о сокращении дисквалификации, и не думаю, что эту карточку можно отменить".
Футбол. РПЛ. ЦСКА (Москва) - Динамо (Москва) - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
"Динамо" нанесло ЦСКА крупнейшее домашнее поражение в РПЛ за шесть лет
8 марта, 21:33
 
ФутболСпортФабио ЧелестиниРоссийский футбольный союз (РФС)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    Торпедо НН
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Локомотив
    4
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Салават Юлаев
    Металлург Мг
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Северсталь
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    ЦСКА
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Динамо Минск
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Шанхайские Драконы
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    Байер
    Арсенал
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Манчестер Сити
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Челси
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Буде-Глимт
    Спортинг
    3
    0
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    А. Микельсен
    66
    24
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала