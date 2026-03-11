Гонду заявил, что не имел намерения причинить вред Осипенко в матче РПЛ

"Это был скоротечный момент. У меня не было намерения принести травму и вред. Я делал это ненамеренно, я не увидел его. Не думаю (что увеличат срок дисквалификации). Все понимают, это футбол. Видели, что злого умысла не было. Я в клубе взял его (Осипенко) номер, мы с ним созвонились, обсудили. Он не обижен на меня. Все понимает, что я не хотел причинить вред. Я бы хотел попросить прощения у всех болельщиков, что подвел. Хочу изменить эту тенденцию и уже приносить пользу команде", - сказал Гонду журналистам.