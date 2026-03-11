Лыжник Голубков посвятил золото Паралимпиады России и Путину

ВАЛЬ-ДИ-ФЬЕММЕ, 11 мар — РИА Новости. Лыжник Иван Голубков заявил, что посвящает золото Паралимпиады в Италии всей России и лично президенту страны Владимиру Путину.
Голубков в среду одержал победу в гонке с раздельным стартом на 10 км в положении сидя в классе LW11.5 (поражение нижних конечностей и туловища). Спортсмен принес сборной России третью золотую медаль Паралимпиады. Всего в активе сборной России пять медалей Игр - три золота и две бронзы.
"Мне в этом году тридцать лет. Эта медаль всей нашей стране. Спасибо моим близким, друзьям, всем, кто болеет. Хочу и президента поздравить. Прославлять свою страну дорогого стоит. Также посвящаю медаль "Громова Тим" (лыжникам, тренирующимся под руководством Ирины Громовой - ред.). Ребята не смогли приехать, так что посвящаю нашей лыжной команде", - сказал Голубков.
Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. В них принимают участие шесть россиян.