"Пусть привыкают к гимну России": Журова высказалась о победе Голубкова
13:26 11.03.2026 (обновлено: 13:58 11.03.2026)
"Пусть привыкают к гимну России": Журова высказалась о победе Голубкова
"Пусть привыкают к гимну России": Журова высказалась о победе Голубкова
Иван Голубков на дистанции гонки на 10 км с интервальным стартом, в классе LW 10-12 среди мужчин на XIV зимних Паралимпийских играх на лыжном стадионе Тесеро. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости, Олег Богатов. Лыжник Иван Голубков великолепно провел гонку и заслуженно завоевал золотую медаль на Паралимпийских играх в Италии, иностранцам следует привыкать к звучанию российского гимна на крупнейших международных турнирах, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы РФ Светлана Журова.
Голубков в среду одержал победу в гонке с раздельным стартом на 10 км в положении сидя в классе LW11.5 (поражение нижних конечностей и туловища). Голубков принес сборной России третью золотую медаль Паралимпиады. Всего в активе национальной команды пять медалей Игр - три золотые и две бронзовые.
"Я смотрела эту гонку. Иван Голубков провел ее потрясающе. Наши ребята, конечно, герои и молодцы, теперь они радуют нас каждый день. У них есть возможность выиграть и еще больше медалей. Это просто большая радость для всех нас. Пусть иностранцы привыкают к нашему гимну", - сказала Журова.
"Отменить Россию они попытались, но отменить силу духа наших людей они не смогли", - подчеркнула собеседница агентства.
Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. Голубкову 30 лет. Он завоевал первое паралимпийское золото в карьере. Спортсмен является девятикратным обладателем Кубка мира и шестикратным чемпионом мира.
Спорт Италия Россия Светлана Журова Госдума РФ Паралимпийские игры
 
